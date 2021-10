Vacuna sin misterios

Pareciera a ratos que la vida está retornando a cierta ‘normalidad’ después de veinte meses de pandemia. Pero mientras la curva de infecciones va en caída en muchos países, en otros va en ascenso.(Lea además: ¿Cuál orden internacional?)

"El coronavirus sigue desenfrenado en el mundo", observó la profesora de Oxford Sarah Gilbert (The Guardian, 7/9/2021). Sin embargo, las señales de progreso frente a esta prolongada tragedia son claras. Y este horizonte esperanzador se explica en buena parte por las conquistas de las vacunas.



La producción de las vacunas en tan corto tiempo es, en sí mismo, un gran acontecimiento: se ha logrado en un año lo que solía tardar diez. ¿Cómo explicarlo? Tal es uno de los propósitos del libro que Gilbert, en coautoría con Catherine Green, su colega en Oxford, han publicado recientemente: Vaxxers. The Inside Story of the Oxford AstraZeneca Vaccine and the Race Against the Virus (Londres, 2021).



Es, como el título lo indica, una historia contada “desde adentro”: Gilbert y Green estuvieron al frente del equipo científico que produjo la vacuna de Oxford-AstraZeneca.



Escrito al alimón, el libro quiere explicar, en términos simples, esta conquista colectiva en la que redes científicas en cuatro continentes, con apoyo universitario y gubernamental, asociados con la industria biocientífica, y con la participación de miles de voluntarios en varios países, lograron producir una de las vacunas que hoy está salvando millones de vidas.



Tres factores explican la producción de la vacuna en tiempo récord.



Primero, el trabajo ya desarrollado por ambas. Las luchas contra el Ébola y, en particular, contra Mers, virus que afectó principalmente al Medio Oriente hace una década, produjeron avances que sirvieron de plataforma para la nueva vacuna. La comunidad científica venía preparándose desde hace tiempo contra la “Enfermedad X”. Estas experiencias se acompañaron del fortalecimiento de redes internacionales, muy útiles, por ejemplo, al emprender pruebas en Brasil y Sudáfrica.

Segundo, la disponibilidad de mayor financiación. Aquí el relato es revelador sobre las complejidades de los proyectos científicos, y sus lentos avances por falta de recursos. Cada paso exige solicitar financiamiento, en procesos que tardan hasta un año y cuyas solicitudes, en un 70 por ciento de los casos, no reciben apoyo. En esta ocasión, el equipo de Oxford recibió ayudas excepcionales: en abril de 2020 había obtenido 20 millones de libras esterlinas por parte del Gobierno británico.

Tercero, la decisión de “hacer en forma paralela cosas que normalmente haríamos en secuencia”. Esto fue fundamental para recortar tiempo. Por ejemplo, comenzaron a seleccionar los voluntarios para las pruebas de la vacuna mientras se desarrollaban los ensayos preclínicos.



A los trabajos propios de la producción de la vacuna, de suyo tan intensos como extraordinarios, se sumaron las tareas de comunicación con la prensa para asegurar la confianza pública. Para ello contaron con el apoyo del Science Media Centre, cuyo lema es: ‘Los medios de comunicación cubrirán la ciencia mejor cuando los científicos comuniquen mejor’. Y tal comunicación, de unos y de otros, es cada vez más importante sobre todo ante tanta campaña desinformadora que pone en riesgo millones de vidas.



La “carrera por la vacuna”, nos advierten con sabiduría, no fue una “competencia de ganadores y perdedores” –la “única competencia era entre el virus y el ingenio humano”–. El libro de Sarah Gilbert y Catherine Green ofrece, además, un relato muy humano de cómo fue posible una conquista científica que nos está permitiendo superar la pandemia. Y lleno de lecciones para enfrentar la próxima.

EDUARDO POSADA CARBÓ

