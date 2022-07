Una vejez ‘auténtica’

Cuando joven, ambicionaba llegar a viejo, como mi abuelo Roberto, cuya imagen plácida en un mecedor al lado de la radio quedó grabada cual derrotero en mi memoria. Ahora que me acerco a la edad de sus últimos días, ¿qué decir de aquella ambición juvenil?



“Quien claudica ante la vejez pronto será viejo”, escribió el novelista Herman Hesse. En esos términos sería un falso dilema. No se trata de evitar el destino humano, sino de acercarnos a él mejor preparados. Esta fue la tarea que se propuso el escritor Daniel Klein en su excursión a Hydra, una isla griega, en “búsqueda de una filosofía de la vejez”.



Travels with Epicurus. Meditations from a Greek Island on the Pleasures of Old Age (2014) es un libro lleno de humor y sabiduría. Klein, quien estudió filosofía en Harvard, cargó su maleta de libros y ocupó su tiempo en Hydra entre la lectura y tertulias con amigos locales de su edad en una taberna idílica. Klein tenía entonces 73 años y lo motivaba saber mejor cómo gozar aquella etapa de su vida, alejarse de la obsesión por la “juventud eterna” que marca al mundo contemporáneo.



Epicuro, el filósofo griego que reflexionó sobre la vida placentera, es para Klein su punto de partida. Le hace eco a una cita que se le atribuye sobre la vejez como el “pináculo de la vida”: “No son los jóvenes quienes deben considerarse afortunados, sino los viejos que han vivido bien”, porque “han atracado en el puerto, tras haber asegurado su felicidad”.

Es un logro de muy pocos. No obstante, es posible encontrar lecciones en aquella filosofía de la felicidad. Klein destaca la posibilidad de gozar en la vejez de las libertades existenciales defendidas por Epicuro, que les permiten, a sus contertulios en la isla griega, gozar de “horas y horas en compañía de sus amigos, con pausas ocasionales para deleitar las fragancias de una rama de lavanda silvestre”.



Se trata, claro está, de una vida libre de preocupaciones, bastante ilusa. No hay que tomar al pie de la letra el texto de Klein, ni la filosofía de Epicuro. Importa, más bien, el mensaje general: que aprendamos a valorar algunos de los placeres básicos que ofrece la vida, con frecuencia sacrificados por las metas ambiciosas impuestas a la juventud, en un mundo a marcha apresurada, sobre todo en la era digital.



Son otros los ritmos del tiempo en la isla desde donde Klein meditó sobre la vejez. Allí no hay “carreteras ni automóviles. (LA GENTE) se moviliza a pie o en mula”. Por su quebrada topografía, Hydra parece un sitio dificultoso para la vida cotidiana. Caminar en Hydra es particularmente exigente para sus viejos contertulios en aquella taberna griega: hay que ir con cuidado para “evitar tropiezos y conservar energías”.



Klein, sin embargo, encuentra “virtudes extraordinarias” en la lentitud del caminar de sus contertulios, “incluso algo estético” en sus movimientos. Nuevamente, no hay que leerlo al pie de la letra. Su mensaje es similar: es posible ajustar el reloj, desacelerar sus agujas; descubrir los placeres de la vida lenta equivale a extender sus tiempos. Así, nos dice Klein, aprendemos a apreciar los valores del “aburrimiento” –es lo que “más teme la gente en la vejez, al lado de las enfermedades y la muerte”–.



Aspirar a la “vejez auténtica”, reconoce Klein, puede ser tan iluso como querer ser eternamente joven. Pero es una meta más realista ante la inevitabilidad del envejecimiento. Por supuesto que no todos tienen la posibilidad de vivir como Klein y sus contertulios en aquella taberna de una isla griega. Mas sus meditaciones sobre Epicuro, en su búsqueda de una filosofía de la vejez, sirven también como filosofía para la vida.

EDUARDO POSADA CARBÓ

