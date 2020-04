¿Un mundo sin líderes?

¡A problemas globales, soluciones globales! Parece tan sencillo como categórico. Es lo que ha venido pregonando, con buenas razones, el expremier británico Gordon Brown.

¿Un problema global? Basta mirar el mapa del covid-19 en 'Le Monde'. El único continente que no aparece allí es la Antártica. Apenas en pocos países, sobre todo en África, los contagios parecen ausentes.



Hay víctimas en todos los rincones. Aunque el número de muertos, hasta ahora, se concentra en Europa y Estados Unidos, donde han ocurrido casi 150.000 del total de 180.000 decesos por causa de la pandemia –más del 20 por ciento en Estados Unidos–. Las muertes en cinco países (España, Italia, Gran Bretaña, Francia, y Estados Unidos) representan el 62 por ciento de la cifra global.



Vista solo desde las fatalidades, la extrema gravedad del problema parecería confinada a lo que vino a conocerse como el mundo desarrollado. El cuadro es más dramático si se miran los índices de mortalidad en proporción a los habitantes: 46 por 100.000 en España, 41, 25, 20, 14, en Italia, Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, respectivamente. En contraste: 0,3 en Argentina; 0,3 en China; 1,4 en Brasil.

Sería errado juzgar la naturaleza global (o no) del problema por la geografía de la mortandad como causa del virus. Sus orígenes, rutas y destinos trazan con claridad una trayectoria global con proyecciones inciertas. Los niveles de severidad que sufren hoy los europeos y norteamericanos podrían replicarse en otros lugares, y con repercusiones aún más devastadoras.



Si al problema de salud pública añadimos los sociales y económicos que vinieron tras la pandemia –confinamientos masivos, parálisis económicas, suspensión del movimiento humano internacional...–, la dimensión “global” de lo que estamos experimentado es tan evidente como indiscutible.



Aquí, sin embargo, el problema parece confundirse con las soluciones. Si el problema es global, ¿por qué no hemos visto una respuesta global adecuada? Por el contrario, en país tras país, los gobiernos corrieron a tomar decisiones aisladas que seguían la lógica de las caídas de las piezas de un dominó.



Quizás lo más notable sea la ausencia de liderazgo mundial de Estados Unidos y Europa.



La respuesta de la Unión Europea ante la expansión del problema en sus propias fronteras, y frente a sus mismos miembros, ha sido patética. Trump simplemente ha reafirmado una tradición de aislacionismo que ha caracterizado de tiempo en tiempo a Estados Unidos, pero el abandono de la Organización Mundial de la Salud es un acto de irresponsabilidad internacional, más aún en las actuales circunstancias.



Ante el vacío de liderazgo mundial, un editorial del 'Financial Times' sugiere que se abren oportunidades para países como China de ocupar el espacio con su naipe más fuerte: estímulos en la demanda para motivar la producción económica mundial. Cualquier esfuerzo global debe contar con China, por supuesto. Pero cualquier perspectiva de un liderazgo mundial debería ir atada a la defensa de conquistas liberales y democráticas que han tardado siglos para ganar espacios.



¿Hay otras alternativas? El 'Financial Times' observa que el campo ha sido ocupado por jugadores menores como Nueva Zelanda, Corea del Sur y Taiwán. Ellos pueden servir como modelo de cómo sus gobiernos han logrado éxitos en sus países, pero escasamente proyectan liderazgo mundial.



En el terreno, existen iniciativas en curso, ejemplos de cooperación internacional entre investigadores para dar con la vacuna. Prueba (como si faltase) de la necesidad de soluciones globales para un problema global. El mundo debe escuchar voces como las de Gordon Brown.



Eduardo Posada Carbó