‘Twitocracia’

“Gobierno del Twitter” –ese breve mensaje, originalmente de 140 caracteres, que está revolucionando la política en niveles insospechados–. Algunos lo definen como “el gobierno del mundo por la gente que usa Twitter para comunicar su desánimo social”.

¿Pero quién está al mando? ¿El público o los dirigentes políticos que pronto aprendieron a utilizar la herramienta?

Estos interrogantes apenas comienzan a penetrar el debate académico. Un ensayo reciente de Silvio Waisbord y Adriana Amado (profesores universitarios, expertos en comunicación) examinan uno de los aspectos de una discusión más amplia: el uso de Twitter por los presidentes “populistas” de Latinoamérica.



Waisbord y Amado buscan responder a una pregunta concreta: ¿ha servido Twitter para motivar una comunicación interactiva entre gobernantes y gobernados? El interrogante parece particularmente relevante al debate sobre el populismo, ya que este, en teoría, promueve el diálogo “horizontal” y sin intermediarios entre líderes y pueblo.



Calificar o no a ciertos presidentes de “populistas” siempre será objeto de discusión, pero el ejercicio propuesto es de sumo interés.

Los presidentes populistas han solido ser usuarios más activos que los no populistas. Entre ellos, Correa y Maduro se destacan por el mayor número de

Algunos datos básicos. Ya en 2015 existían casi 800 cuentas de Twitter entre líderes mundiales: “Más de las tres cuartas partes” de los dirigentes del mundo. Quizás sorprenda saber que los populistas latinoamericanos tienen más seguidores en Twitter que muchos de los líderes en otros países: el “español es la lengua más tuiteada entre los líderes mundiales”; “los gobiernos latinoamericanos son de lejos los más prolíficos usuarios de Twitter”.



Los líderes populistas seleccionados para el estudio de Waisbord y Amado son nombres familiares: Hugo Chávez, Rafael Correa, los esposos Kirchner, Nicolás Maduro. Sus seguidores abundan. En 2013, los de Correa eran casi el 7 por ciento de la población ecuatoriana; los de Cristina Fernández de Kirchner más del 5 por ciento de la población argentina –porcentajes más altos en aquella fecha que los de los seguidores de Cameron en el Reino Unido y Obama en Estados Unidos (el estudio se hizo antes de la llegada de Trump al poder)–.



Waisbord y Amado identifican algunas diferencias: los presidentes populistas han solido ser usuarios más activos que los no populistas. Entre ellos, Correa y Maduro se destacan por el mayor número de mensajes diarios. Correa fue además el más interactivo, si no el único, medido por sus frecuentes respuestas a sus seguidores. Con esta excepción, populistas y no populistas comparten una característica: su uso del Twitter es unidireccional. El mensaje es de arriba hacia abajo, del líder a sus seguidores.



En otras áreas de gran significado, las diferencias entre presidentes populistas y no populistas son marcadas. El uso de Twitter para atacar a los periodistas es bastante notable entre los populistas, así como es notable el contraste con los no populistas. La hostilidad verbal de aquellos en Twitter se ha reflejado en las medidas contra las libertades de prensa y expresión tomadas por sus gobiernos. Algo similar sugieren los resultados de Waisbord y Amado sobre el uso de Twitter por los presidentes populistas para denigrar de sus opositores en lenguaje ofensivo.



El populismo, pues, no ha utilizado Twitter para democratizar el diálogo social. Por el contrario, según las conclusiones de Waisbord y Amado, no solo ha reforzado patrones tradicionales de comunicación, sino que ha exacerbado la polarización e intoxicado el debate público. Es errado culpar al medio y liberar de responsabilidades al mensajero. Pero importa registrar el enorme impacto del Twitter en el debate público y sus serias consecuencias para la democracia.



Eduardo Posada Carbó