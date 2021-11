Tiempos de transición

La colección no puede tener un nombre más adecuado: 'Extinción'.



Cubre una serie de fotografías de especies extinguidas (animales y plantas) o cuyo futuro está amenazado, tomadas por Marc Schlossman a lo largo de diez años de trabajo en el Museo Field de Chicago. Su colección, que aparecerá pronto en forma de libro, busca explorar "la relación de los seres humanos con la vida en la Tierra".



'Extinción' fue la portada de la revista del fin de semana pasado del Financial Times (FT), cuyo número estuvo especialmente dedicado a la crisis climática. ‘Extinción’ es, claro está, un título de alerta publicado con ocasión de la apertura de la cumbre climática inaugurada en Glasgow el 31 de octubre. Como era quizás esperarse, periódicos y revistas británicos dedicaron ediciones especiales al tema.



'Cómo salvar al mundo' fue el mensaje que cubría casi toda la página frontal del FT. 'Nuestro frágil futuro' fue el titular del New Statesman. En la portada de The Economist figuraban unos pingüinos bajo un juego retórico: 'COP-out', en explícita referencia al COP26 y al tiempo (por lo que significan aquellas palabras), una alusión a la repetida evasión de responsabilidades ante la gravedad del problema. Fue el mismo titular de The Spectator, pero con la caricatura de una cumbre mundial sin futuro.



Unos, liberales; otros, conservadores o socialdemócratas; distintos perfiles e ideologías, pero todos con sus ojos en Glasgow. Hasta las revistas culturales: 'Evitar el apocalipsis' fue la portada del Times Literary Supplement, anunciando una reseña de cuatro libros recientes sobre la crisis climática.



No es para menos. Desde distintas perspectivas, el panorama es aterrador. Uno de los ejemplos más extremos es el de las islas Maldivas, en el océano Índico. En 2009, su gobierno decidió reunir al gabinete ministerial con equipos de buceo a seis metros bajo el agua –un gráfico mensaje del futuro que le espera al archipiélago si no se detiene el calentamiento global–. Aquello fue antes del COP que se reunió ese año en Copenhage (‘Now or Never’, FT Weekend Magazine, 30/10/2021).

Desde 1995, estas cumbres climáticas propiciadas por Naciones Unidas han tenido lugar cada año, con la excepción del pasado, por la pandemia. Hoy existe mayor conciencia sobre las catastróficas dimensiones del problema. La amenaza sentida en las Maldivas es igualmente seria en otras islas y ciudades costeras del mundo.



Según estudio reciente, grandes porciones del Amazonas serían "invivibles" en 2070 por las altas temperaturas (FT, 4/11/2021). Pero no hay que ir tan lejos para apreciar la magnitud del desafío –e ir tan lejos no sirve quizás para abrir los ojos sobre la urgente atención que exige el momento–.



Más fácil decirlo que encontrar la solución. Estamos frente a lo que los científicos sociales llaman problemas de "acción colectiva". ¿Cómo lograr una estrategia consensuada por todos los países del mundo? Cada país quiere pasarles la pelota a otros, aunque desde hace décadas existe cierto consenso de estar frente a un "problema común de responsabilidad diferenciada". El presidente de Sudáfrica tiene razón al reclamarle mayores compromisos a los países "desarrollados" –no se trata de una acción de "caridad", sino de justicia (FT, 2/11/2021)–.



Las metas requeridas para evitar el desastre exigen doblegar esfuerzos en la transformación de los sistemas energéticos. “La transición energética”, observa Adam Tooze, profesor en Columbia, es un “experimento histórico” inevitable (New Statesman, 29/10/2021). Estamos frente a un proceso necesario de reimaginación de toda la economía mundial.

