¿Sin fines de la historia?

Democracia fue el título de un libro hoy desconocido, publicado en serie por la entonces Gaceta Oficial en Bogotá. Su autor, el norteamericano George Camp, nunca tuvo el renombre de Tocqueville. Pero los demócratas colombianos de mediados del siglo XIX –como Lorenzo Lleras, quien se tomó la tarea de traducirlo– creyeron en el mensaje de su libro.

Ante todo, la obra de Camp argumentaba que la democracia tenía valor universal, era el destino de la humanidad.



Predecir el destino era una cosa. Otra distinta era vislumbrar el camino, lleno de barreras y hasta de incertidumbres sobre la misma definición de la democracia. Las amenazas totalitarias del siglo XX estuvieron a punto de cegar aquel destino. Pero el derrumbe del muro de Berlín pareció en su momento despejar nuevamente el horizonte. Fue cuando Francis Fukuyama proclamó que estábamos ante el “fin de la historia” (The National Interest, 1989).



El optimismo se desvaneció muy pronto, ciertamente, mucho antes de que se asimilara qué quiso decir Fukuyama con la frase que lo hizo tan famoso. Como observa Yascha Mounk, de la Universidad Johns Hopkins, Fukuyama no estaba sugiriendo que la democracia liberal había quedado libre de obstáculos. Su ensayo reclamaba, sí, una victoria democrática en el campo de las ideas, al tiempo de reivindicar una particular filosofía de la historia, una historia con propósitos.



Tres décadas después, Mounk nos invita a reconsiderar la visión de Fukuyama, enfrentados a los grandes retos de la actualidad, en momentos de marcado pesimismo (‘The End of History Revisited’, Journal of Democracy, enero de 2020). Mounk identifica tres desafíos: la “recesión democrática” mundial, los “cambios de actitudes” ante la democracia y el auge global del populismo.



Es difícil desagregar los tres desafíos. El análisis de Mounk, sin embargo, sirve para mostrar alguna evidencia empírica sobre el deterioro de las libertades en el mundo desde 2006, el desencanto de la gente joven con los sistemas democráticos del mundo occidental y el número de países importantes gobernados hoy por figuras populistas, como Estados Unidos, India y Brasil.



No obstante, tanto individualmente como en su conjunto, tales desafíos no logran invalidar la propuesta central de Fukuyama. ¿Y es que existen hoy alternativas creíbles a la democracia liberal, con sus promesas de autogobierno, libertad y bienestar? Mounk concluye sugiriendo que “el fin del fin de la historia” es, “por ahora, prematuro”.



En el mismo número del Journal of Democracy, Fukuyama ofrece algunas reflexiones acerca de la política mundial durante las últimas tres décadas: el dominio creciente de los temas de “identidad” y sus impactos populistas, la caída en la confianza de las instituciones mediadoras de la democracia como resultado de los desarrollos tecnológicos, eventos que minaron la credibilidad del mercado y del liderazgo del mundo occidental, como la crisis financiera del 2008 y la guerra en Irak...



Leídos con cuidado, los ensayos de Monk y Fukuyama están lejos de ser alentadores. “Sería errado terminar... en una nota puramente pesimista”, concluye Fukuyama. Ambos parecen reflejar el Zeitgeist –el espíritu de nuestros tiempos–, en medio del desconcierto intelectual provocado por el triunfo de Trump en Estados Unidos.



El futuro de la democracia liberal depende del vigor de su defensa. Su trayectoria no debe juzgarse solo sobre lo ocurrido desde 1989, ni a partir de los eventos en el mundo occidental. Baste revisar lo conquistado desde la publicación del librito de Camp, a mediados del siglo XIX, para volver a confiar en la universalidad de sus valores.