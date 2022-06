Sin fin de la historia

Algunos afirman que se trata de una de esas expresiones siempre mal interpretadas. Solo algunos. Para una gran mayoría, sobre todo entre intelectuales y académicos, “el fin de la historia” se convirtió en una referencia sarcástica sobre el supuesto destino liberal y democrático del mundo, fugazmente prometedor tras el derrumbe del Imperio soviético.



‘El fin de la historia’ fue el título del artículo que Francis Fukuyama escribió para la revista National Interest en 1989. Fue también el título del libro publicado poco tiempo después, que le dio a Fukuyama renombre global.



Los repetidos lamentos sobre la crisis de la democracia frente a los avances del populismo y las amenazas autoritarias sugieren revisar la obra de Fukuyama, y apreciar sus mensajes. Mathilde Fasting, historiadora de las ideas de Noruega, ha publicado un libro de entrevistas con Fukuyama que sirve de excelente introducción al pensamiento de un autor de enorme relevancia para los dilemas de nuestros tiempos (After the End of History. Conversations with Francis Fukuyama. Georgetown University Press, 2021).



Aunque el más conocido, El fin de la historia, fue apenas el primero de una serie de libros en los que Fukuyama ha abordado una gran variedad de temas centrales a nuestras mayores preocupaciones contemporáneas –su más reciente es una sesuda defensa del liberalismo (Liberalism and Its Discontents. Profile, 2022)–.



Su formación intelectual y trayectoria profesional son en sí mismas de gran interés. Se crio en una familia de origen japonés, algunos de cuyos descendientes emigraron a Estados Unidos a comienzos del siglo XX. Ambas ramas, de padre y madre, tenían fuertes vínculos académicos.



Aunque terminó un doctorado en ciencias políticas, se formó en las humanidades: primero estudió a los clásicos de la antigüedad en Cornell; pasó después un breve tiempo en París, donde tomó clases con Jacques Derrida; y de allí, a un posgrado en literatura comparada en Yale, antes de comenzar a escribir su tesis doctoral sobre la política soviética en el Medio Oriente, en Harvard.

En una de sus conversaciones con Fasting, Fukuyama adelanta reflexiones críticas sobre los desarrollos de la ciencia política en Estados Unidos, obsesionada con métodos cuantitativos y alejada del “mundo real”. La formación interdisciplinaria de Fukuyama es extraordinaria, así como sus intereses extendidos a la antropología, la sociología, la historia y, más recientemente, la biotecnología.



El hilo conductor de las conversaciones de Fasting con Fukuyama es, por supuesto, la democracia liberal en el fin de la historia. Fukuyama no evade la discusión sobre sus críticos, aunque observa que un debate alrededor de la interpretación de sus argumentos no es muy “productivo”.



Aclara, sí, que su postulado sobre el “fin de la historia” nunca fue sobre un hecho empírico; fue, más bien, una aseveración normativa. Simplemente, la democracia liberal y la economía de mercado siguen siendo “las mejores alternativas disponibles para organizar las sociedades humanas”. Hoy más que antes defiende la intervención gubernamental, por la necesidad de “mayores regulaciones del sistema capitalista y mayor protección social”, pero ese sería parte del destino de las democracias liberales que logren funcionar debidamente.



2022 sería un año de prueba importante para los postulados de Fukuyama. Según el historiador Adam Tooze (New Statesman, 8/5/2022), si el régimen de Putin fracasa y se producen en Rusia cambios democratizantes, quienes de manera ‘barata’ han criticado a Fukuyama tendrían que disculparse. Pero la validez del “fin de la historia” no depende de la sobrevivencia de Putin.

EDUARDO POSADA CARBÓ

