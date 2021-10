Salud y libertad

Timothy Snyder es un notable profesor de historia con cargos en la Universidad de Yale y en el Instituto de Ciencias Humanas en Viena. Autor de más de una decena de libros (muchos de ellos traducidos en varios idiomas), su especialidad es la historia del siglo veinte europeo, con énfasis en Europa oriental.



Snyder es también un intelectual público destacado. Su libro más reciente, Our Malady. Lessons in Liberty and Solidarity (Penguin: Londres, 2020), es un conmovedor relato personal en el que hace un juicio severo sobre el manejo de la pandemia por parte de la administración Trump y, en general, sobre el sistema de salud estadounidense.



A fines de 2019, ad portas del Año Nuevo y mientras se cocinaba la pandemia que golpearía al mundo, Snyder fue admitido al salón de emergencias en un hospital en Connecticut, lleno de dolores y con una tos persistente. Era su cuarto ingreso hospitalario después del primer chequeo en Múnich a comienzos de aquel diciembre. Pero solo tras este último ingreso se supo el origen de su malestar: apendicitis.



Siguieron meses de hospitalización, cuando entonces Snyder, mientras se desarrollaba la pandemia, comenzó a tomar notas que sirvieron de base para su libro.

No dejan de sorprender los datos que Snyder registra sobre la salud en el país más rico del mundo, con los que abre sus reflexiones. La expectativa de vida en Estados Unidos, nos dice, “ha descendido en años recientes”. Son particularmente sorprendentes las comparaciones con otros países, no solo con Europa, sino con países de otros continentes: más de 20 países europeos, Japón, Corea del Sur, Barbados, Costa Rica, Canadá y Australia, por ejemplo, gozan en promedio de una mayor expectativa de vida que Estados Unidos.



Según Snyder, la brecha en comparación con países de similar nivel de desarrollo ha venido en aumento desde la década de 1980 –y se recrudecerá como resultado de la pandemia–.



Es claro que el problema antecedió a la administración Trump, pero el manejo de la crisis lo agravó. Su gobierno, como Snyder lo resume bien, debilitó la arquitectura institucional que se había diseñado para combatir epidemias, recortó presupuestos al sector de salud, despreció consejos científicos, incurrió en gastos innecesarios, subvaloró las dimensiones de la tragedia y se embarcó en campañas irresponsables de desinformación.



“Libertad y solidaridad” son temas que, anunciados en el subtítulo del libro, están presentes a lo largo de la reflexión. Los entiende como complementarios. En otro breve libro, publicado hace pocos años (On Tyranny, 2017), Snyder ofreció unas veinte lecciones que habría dejado el siglo veinte para confrontar las tendencias tiránicas.



Algunas de esas lecciones podrían asimilarse mejor en tiempos de pandemia: “creer en la verdad”, “aprender de otros países”, “investigar”, “defender las instituciones”, “mantén la calma cuando nos llega lo impensable”. Su nuevo libro regresa a algunas de estas preocupaciones muy oportunas, sobre todo cuando la salud depende tanto de las investigaciones científicas.



Que la salud es central en nuestras vidas es una verdad de Perogrullo. Pero, como lo advierte Snyder, la salud es una de esas cosas que “se aprecian de veras cuando se pierden”. Y la reflexión de Snyder no se restringe a los temas directamente relacionados con la salud, sino que va atada a variadas observaciones, sobre el papel de la prensa, las libertades, la democracia… Para Snyder la crisis del manejo de la pandemia en Estados Unidos es una señal de debilitamiento democrático.



Snyder ha escrito para un público estadounidense, pero su libro es un valioso aporte a un debate global motivado por la pandemia.

EDUARDO POSADA CARBÓ

