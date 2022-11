Sabiduría universal

Ignorancia fue la palabra que me asaltó con frecuencia mientras leía las memorias de Amartya Sen, premio nobel de economía (Home in the World, 2021). Ignorancia la mía, por supuesto, al descubrir ese amplio mundo que repasan sus páginas, sobre todo del sur asiático tan ausente en mi educación. Recuerdo en mis textos escolares referencias ocasionales a figuras literarias notables, como Rabindranath Tagore, pero fueron bastante escasas.



Tagore es una referencia central en el relato de Sen. Fue a la sombra de sus enseñanzas donde se educó, en el colegio fundado por Tagore en Santiniketan, pueblo en Bengala occidental en India. “Colegio sin paredes”, lo llama Sen en sus memorias, con sus clases al aire libre, bajo los árboles, excepto cuando había que ir al laboratorio, o cuando llovía.

Aquella falta de barreras físicas simboliza el espíritu que animaba la pedagogía de Tagore, quien nunca se sintió “prisionero de una tradición literaria singular” –había que “aprender del resto del mundo”, con libertad y “capacidad para razonar”–.

En el colegio de Santiniketan enseñaba su abuelo, Kshiti Mohan Sen, profesor de sánscrito, quien adhirió a una tradición de pluralismo religioso, conocida como Kabir, que combinaba ideas hindúes y musulmanas, y quien hizo también una relectura de textos tradicionales para oponerse a las injusticias sociales en la India.

De su abuelo aprendió el cultivo de los clásicos hindúes, de donde le quedaron lecciones duraderas de tolerancia. Esos clásicos, además del ambiente de Santiniketan con las enseñanzas de Tagore, inspiraron sus reflexiones sobre la “identidad”, tema al que Sen dedicó significativa atención: es necesario reconocer las múltiples identidades de todos los seres humanos.

Sus memorias de Santiniketan, seguidas de las de sus primeras experiencias universitarias en Calcuta, son valiosos testimonios de su formación intelectual, acompañados de relatos de historia de la India.

En 1953, Sen siguió estudios en Trinity College, Cambridge, donde amplió sus horizontes. Ya entonces su vocación por la economía era clara, aunque su precoz erudición abarcaba otras disciplinas. Pero sus intereses en la “economía del bienestar”, motivada en parte por la tragedia de la hambruna en Bengala en 1943, que le impactó en su niñez, no encontraba mayor eco entre muchos economistas de Cambridge.

Sen relata sus discrepancias con quienes daban entonces prioridad al crecimiento económico por encima de temas como la salud y la educación –“uno de los más profundos errores en el pensamiento sobre el desarrollo”, y una estrategia contraproducente para combatir la pobreza–. Fueron precisamente sus aportes a la economía del bienestar los que le permitieron ganar el premio Nobel.

Políticamente, Sen se ubica en la izquierda –sus principales tutores en Cambridge seguían a Marx o a Gramci–. Se mantuvo alejado de exclusivismos partidistas, sobre todo de organizaciones que exigieran conformismo. Antes de sus estudios universitarios, en Santiniketan, había desarrollado “fuertes convicciones sobre el papel constructivo de la oposición y el disenso, y un compromiso general con la tolerancia y el pluralismo”. Para Sen, las libertades políticas y de prensa son esenciales para el desarrollo: sin la censura de prensa impuesta por el Gobierno británico en la India, por ejemplo, se habría evitado la tragedia de la hambruna en Bengala.

Sen es “globalizador” genuino. La globalización importa no solo para el intercambio comercial, sino para ampliar nuestras relaciones humanas, aprender unos de los otros. Sus memorias mantienen un fresco optimismo sobre el destino de la humanidad, con sabiduría universal.

EDUARDO POSADA CARBÓ

