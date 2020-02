Respuestas al sectarismo

Un país polarizado. Los lados opuestos se atacan “en lenguaje tal que niega cualquier mutuo entendimiento”. Todas las instituciones, con excepción de las fuerzas armadas, han perdido confianza pública. La política mantiene a la nación “paralizada”. Reina la cultura de la “ansiedad y la depresión”. Revive la memoria de la guerra civil.

¿Colombia? ¿Ruanda? ¿Bosnia? No. Son frases descriptivas de la atmósfera que se vive en Estados Unidos, según una edición de 'The Atlantic' dedicada al tema. Es un preocupante sectarismo, ilustrado por una simple estadística: “En la década de 1960, menos del 5 por ciento de los miembros de los dos partidos tradicionales (norteamericanos) mostraban insatisfacción si sus hijos se casaban con alguien del partido opuesto. Hoy lo mostrarían el 35 por ciento de los republicanos y el 45 por ciento de los demócratas”.



Es posible que esas cifras no nos digan mucho. ¿Qué porcentaje pertenece hoy a uno u otro partido? Las señales de polarización, sin embargo, dejan pocas dudas. Así como tampoco puede dudarse de la seriedad de los problemas que hoy afectan allí la democracia.



Las respuestas son múltiples y diversas. Proliferan “talleres diseñados para que la gente aprenda a escuchar y hablar con personas con diferentes opiniones políticas”. Lo llaman “el negocio de la civilidad”. Pero, como observa uno de los artículos en 'The Atlantic', juzgado por los altos y perseverantes niveles de rencor público, el negocio no parece despegar.

Las señales de polarización en Estados Unidos dejan

pocas dudas. FACEBOOK

TWITTER

El número especial de 'The Atlantic' quiere ser un aporte, desde la prensa, a la búsqueda de reorientar la trayectoria –o, en los términos de su portada: “Cómo parar una guerra civil”–.



Danielle Allen, profesora de filosofía política en Harvard, traza el origen remoto de la actual discordia en los cambios ocurridos en la década de 1970, cuando comenzó a derrumbarse el viejo orden de las jerarquías fundado en las diferencias de raza y género (‘The road from serfdom’, The Atlantic, diciembre de 2019). El resultado es un cuadro complejo, lleno de paradojas.



No fue el fin de las jerarquías. Si algunas comenzaron a borrarse, otras divisiones se agudizaban: entre ricos y pobres, entre viejos y jóvenes, entre los expertos en algún ramo del conocimiento y los no expertos. Podrían añadirse otras –como las de los mundos rural y urbano–.



Otros cambios parecían prometedores. Los partidos políticos se “democratizaron”. Un mayor acceso a la información produjo más transparencia en la vida pública. Pero he aquí la enorme paradoja: estos cambios no se tradujeron en más legitimidad ni confianza en las instituciones. Mucho menos en las instituciones democráticas. Al parecer, una gran proporción de quienes nacieron con el milenio preferirían verse gobernados por “expertos” que por gente elegida popularmente.



Para Allen, uno de los principales problemas estriba en el fin de los mediadores políticos, que erosionó las formas tradicionales de organizar la cosa pública. A la política del entendimiento habría seguido la política de la “obstrucción”. De ninguna forma Allen está expresando nostalgia por el mundo anterior a 1970. Recurre, sí, al pasado estadounidense para identificar un vocabulario compartible que permita fortalecer la participación política y el sistema judicial.



Si su diagnóstico es acertado, quizás lo que está viviendo Estados Unidos sea un momento de ajuste (¿pasajero?) frente a décadas de grandes cambios, en vez de una “crisis”. Algo notable en el número especial de 'The Atlantic' (aunque no sorprendente) es su ensimismamiento, el peso de esa noción del excepcionalismo que permea la historia norteamericana. Sus intelectuales tendrían que mirar fuera de sus fronteras.



Eduardo Posada Carbó