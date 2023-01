Populistas y príncipes

Hasta hace poco, el populismo fue un fenómeno identificado por algunos casi exclusivamente con Latinoamérica, en definiciones vinculadas a Juan Domingo Perón, la figura que dominó la política argentina en buena parte del siglo veinte. La irrupción en el escenario de Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos, ha motivado nuevas reconsideraciones.



Un artículo del profesor Diego von Vacano se suma a los esfuerzos por entender una expresión que hoy parece ser la etiqueta de líderes y gobiernos en todas partes del mundo. Von Vacano aborda el tema desde la teoría política, y ofrece un ensayo provocador en el que invita a examinar la literatura sobre el “modelo latinoamericano” para comprender la política estadounidense (Philosophy and Social Criticism, vol 45:4, 2019).

“Populismo principesco” es el término acuñado por Von Vacano, o más precisamente, “populismo performativo principesco” –para indicar las dimensiones de “espectáculo” y de “retórica demagógica” que atan al líder con las masas, ignorando las instituciones–. Este no es el espacio para examinar con detalles su propuesta, pero sirve para estimular algunas reflexiones.

Ante todo, el ensayo de Von Vacano sigue abonando el terreno para revisar los enfoques “excepcionalistas”, mucho más arraigados sobre Estados Unidos que Latinoamérica. Más aún, existen tantas similitudes en la historia de las Américas como para exigir su estudio desde perspectivas comparativas. “Caudillo americano” es el título que abre su ensayo, una expresión aquí de alcance continental.

Mucho más que el populismo, el caudillaje se ha entendido siempre como algo muy peculiar a la política latinoamericana, hasta definir los sistemas de gobierno de la región tras la independencia. Von Vacano se remite a Simón Bolívar, quien representaría el “primer momento” del populismo latinoamericano.

Von Vacano ha estudiado antes el pensamiento de Bolívar en un libro que otorga centralidad al tema racial en la teoría política (The Color of Citizenship: Race, Modernity and Latin America, Oxford University Press, 2014). En su ensayo sobre el “populismo principesco”, Von Vacano identifica a Bolívar como el líder “necesario para establecer paz y orden” en una sociedad racialmente heterogénea (distinta de la relativa homogeneidad racial en Europa).

Von Vacano va más allá al vincular a Bolívar con las virtudes marciales del republicanismo en el príncipe de Maquiavelo. El que Bolívar fuese un “líder militar” no es marginal. Tampoco es esencial, pero sí un elemento importante en su conceptualización del “caudillo populista” –su predisposición belicosa contra sus “enemigos”–. Perón, el “arquetipo” por excelencia del populismo latinoamericano, como advierte Von Vacano, inició su carrera no en la política sino en las filas militares (algo similar podría decirse de Chávez).

Por supuesto que todos estos y otros elementos deben tomarse con cautela al hacer comparaciones. Von Vacano advierte, claro, que Trump no proviene de filas militares –como tampoco es el caso de mucho otros líderes populistas–. Pero su estilo de abordar el gobierno y la política, sus tendencias autoritarias y principescas, lo acercarían al caudillismo, supuestamente exclusivo de los latinoamericanos.

Más allá de Trump, el valor del ensayo de Von Vacano se encuentra en “americanizar” el tema del populismo. El término, debe recordarse, se inventó en Estados Unidos. Además, allí surgieron desde temprano líderes como Andrew Jackson que en Latinoamérica se llamarían “caudillos”. Existe una rica historiografía estadounidense que nos serviría para entender mejor lo que Von Vacano ha llamado “populismo principesco”.

EDUARDO POSADA CARBÓ

