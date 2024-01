Perspectiva de Trump 2

No es aún hecho cumplido.



Faltan todavía diez meses para la fecha electoral que definirá la disputa por la presidencia en Estados Unidos. Pero muchas voces advierten, como la del editorial del periódico inglés The Financial Times, que “el mundo debe comenzar a prepararse” para el regreso de Donald Trump al poder.



(También le puede interesar: ¿Año de la democracia?)

Es difícil saber si el mundo ha comenzado a prepararse. Es menos fácil identificar qué significa tal preparación.

Por lo pronto, y con sobradas razones, la perspectiva de un Trump 2 mantiene horrorizada a buena parte de la opinión pública internacional. Y sobre todo, por supuesto, a la opinión estadounidense preocupada por el futuro de la democracia liberal, el sistema con el que se confunde la misma historia del país norteamericano.

‘Si Trump gana’: es el titular de una edición reciente de la revista The Atlantic que ilustra muy bien los temores fundados frente al regreso de Trump.

Establecida en Boston en 1857 con marcado tinte literario, The Atlantic adquirió más abiertos tonos políticos bajo la dirección de Jeffrey Goldberg desde 2016. Como lo observó el escritor David Klion, la revista no es ni de derechas ni de izquierdas. Tampoco “precisamente de centro”. Les apuesta a unos “ideales liberales cívicos” que la han llevado a tomar claras posiciones críticas ante Trump.

Aquí el mensaje es casi apocalíptico: una segunda presidencia de Trump conduciría a la autocracia. FACEBOOK

TWITTER

Su número de enero y febrero de 2024 así lo muestra. Incluye 24 artículos, todos de miembros del equipo editorial de la revista, que reflexionan sobre la posibilidad del triunfo de Trump, y sus efectos en los más diversos campos: el sistema judicial, China, la Otán, el cambio climático, el periodismo, los derechos civiles y las libertades, el ejército...

Algunas medidas de política internacional parecerían fácilmente previsibles.

Ucrania se vería “abandonada”. Estados Unidos terminaría su alianza militar con los países de la Otán, afectando el actual sistema de seguridad en Europa –incluso si el Senado frena los impulsos presidenciales, escribe Anne Applebaum, el daño sería irreversible”, pues la más importante fuente de la estrategia disuasiva de la Otán frente al Kremlin es “sicológica–. Trump abandonaría también los acuerdos de París para enfrentar globalmente los problemas climáticos.

La política internacional, sin embargo, recibe mucha menos atención que la interna en el número de The Atlantic. Aquí el mensaje es casi apocalíptico: una segunda presidencia de Trump conduciría a la autocracia. Dicha trayectoria se vería abonada por las posibilidades de un Poder Judicial dominado por el Ejecutivo, sus ataques contra la prensa, y sus intenciones de controlar las fuerzas armadas.

La hostilidad contra la prensa es la primera señal de los antidemócratas.

Paradójicamente, como anota George Parker, Trump y sus opositores en la prensa se han beneficiado mutuamente, pues Trump “vende”. En este enfrentamiento, ante el auge de las redes sociales, el periodismo tradicional se volvería irrelevante –los retos para su sobrevivencia son enormes–.Quizás el más alarmante de los artículos en The Atlantic sea el de Tom Nichols sobre la eventualidad de unas fuerzas armadas cuya misión constitucional se vea distorsionada por las ambiciones personalistas de Trump. Profesor emérito del US Naval War College, Nichols advierte sobre una “vulnerabilidad” poco apreciada entre los militares estadounidenses en tiempos recientes: su escasa instrucción en las bases constitucionales del Gobierno.

Son todos temores fundados en los antecedentes de la primera administración. Trump 2 se caracterizaría por su espíritu “vengativo”, de revancha. Una perspectiva de creciente polarización que dominará el año electoral en Estados Unidos.

EDUARDO POSADA CARBÓ

(Lea todas las columnas de Eduardo Posada Carbó en EL TIEMPO, aquí)