Museo del Caribe, en sus diez años

Recuerdo la primera vez que lo visité, con mi esposa y nuestros hijos. No fue cualquier paseo familiar. Fue, más que todo, una exploración de las raíces, en ese mundo prodigioso que es el Caribe colombiano. El espectáculo se inició al frente de una pantalla gigante que proyectaba las maravillas naturales de la región, en una película cuya cámara emergía del fondo del mar hasta llegar a los picos de la Sierra Nevada.

Desde el comienzo nos sobrecogió el asombro. Pues el Museo del Caribe, que cumple diez años esta semana, sorprende. Y sorprende por su concepción y contenido.



“No vale la pena, no hay exhibición de objetos, solo videos y fotos, no es un museo”, se quejó un visitante en TripAdvisor. Cierto. Abundan fotos y videos. Hay pocos “objetos” –es decir, materiales tangibles–. Pero este no es un museo tradicional. Y solo por ello sí que vale la pena.

El Museo del Caribe no puede considerarse en aislamiento. Forma parte del ambicioso proyecto de rescatar el centro histórico de Barranquilla e integrar la urbe al río Magdalena. FACEBOOK

TWITTER

Sin embargo, al llegar a su primera década, el Museo del Caribe está pasando por “un momento crítico”, según su directora, Carmen Arévalo (El Heraldo, 24/4/2019). En vez de celebración, Arévalo ha preferido “jornada de reflexiones” con el fin de sacar adelante una institución de tan clara importancia nacional.



Tras leer sobre los esfuerzos y planes para revigorizarlo, vuelve a mi memoria aquel fantástico recorrido familiar.



“Colombia es el segundo país más rico en biodiversidad, después de Brasil”, se lee en Wikipedia. Allí comienza la visita al Museo del Caribe, con imágenes esplendorosas de una naturaleza que los mismos colombianos no alcanzamos a conocer a plenitud.



Lejos del simple estereotipo de una costa plana, asociada con playas y calor, el museo nos descubre un Caribe multiforme donde las montañas de los Andes se encuentran con el mar, donde la nieve y el desierto son vecinos cercanos, donde la geografía colombiana es un microcosmos del universo.



A esta primera exhibición de diversidad geográfica siguen salones dedicados a celebrar la diversidad humana, étnica y cultural de la nación, a partir de sus poblaciones nativas y de recursos interactivos que transforman la experiencia tradicional del visitante de museos, limitado al papel de observador.



El Museo del Caribe dedica un espacio especial a la cultura oral, con videos de cuentistas y dicharacheros, y una cabina en la cual se pueden escuchar versos con las voces de los poetas. El lugar más especial es el que rinde homenaje a la obra de Gabriel García Márquez, cuya imaginación parece proyectarse en todo el edificio. “Por momentos parecía estar en una novela de Gabo”, escribió un turista en el portal de TripAdvisor.



La visita al Museo del Caribe está organizada en una especie de espiral descendente que culmina en forma apoteósica con las fabulosas expresiones musicales del Caribe, en una sala diseñada para que los turistas la llenen de baile, al son de la cumbia o del fandango.



El Museo del Caribe no puede considerarse en aislamiento. Forma parte del ambicioso proyecto de rescatar el centro histórico de Barranquilla e integrar la urbe al río Magdalena. Entre los ya restaurados edificios de la Aduana y la Intendencia Fluvial, y vecino del proyectado Museo de Arte Moderno, el Museo del Caribe forma parte de un parque Cultural que ha transformado ya las proyecciones de la ciudad.



En medio de dos polos turísticos de fama internacional, Cartagena y Santa Marta, Barranquilla ha querido siempre consolidarse como centro industrial y comercial. Frente al auge sin precedentes del turismo en Colombia, Barranquilla tiene en el Museo del Caribe un activo apreciable. Que las reflexiones en sus diez años puedan convertirse pronto en nueva celebración.