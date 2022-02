Mundo en el que vivimos

Los ojos del mundo estaban entonces en Wuhan (China) cuando Fang Fang escribió en su diario el 25 de febrero de 2020: “Ha sido un largo y amargo confinamiento”. Presentía su prolongamiento después de ese primer período de “temor, ansiedad, que fue muy pronto seguido de otro de tristeza, dolor y desesperanza sin precedentes”.



(También le puede interesar: ¿Apocalipsis democrático?)

Horas antes, Fang Fang había escrito: “Los días más oscuros, largos y penosos enfrentados por Wuhan en esta epidemia han quedado atrás”. Pero inmediatamente añadió: “Todavía tenemos que escapar de las garras de la muerte” (Wuhan Diary, 2020, págs. 147, 161).



Aquello ocurría hace dos años. Lo demás es historia, una trágica historia que ha marcado el nuevo siglo. En vez de quedar atrás, la epidemia se convirtió en pandemia, un azote global que, al escribir estas líneas, ha producido casi 6 millones de muertes.

Ha tomado dos años para ‘superarla’. Y aunque el virus continúa haciendo estragos y persisten incertidumbre sobre su suerte, el mundo había comenzado a respirar cierto alivio.



¿Retorno a la normalidad?



Quizás sea preferible evitar tal lenguaje, pero era posible sentir que la vida poco a poco regresaba a ritmos más familiares, con sus hábitos sociales que les dan algún sentido a sus misterios. Ayer la BBC anunciaba que los futuros contagiados por el covid-19 en Inglaterra no estarán obligados a recluirse en sus casas.



Cualquier sentimiento de “retorno a la normalidad” comenzó de repente a frustrarse con las repetidas imágenes de los tanques rusos que se fueron instalando en la frontera con Ucrania, en medio de la nieve invernal. ‘El borde de la guerra’ fue el titular de New Statesman el viernes pasado.

Cualquier sentimiento de “retorno a la normalidad” comenzó de repente a frustrarse con las repetidas imágenes de los tanques rusos que se fueron instalando en la frontera con Ucrania. FACEBOOK

TWITTER

Al principio parecían solo amenazas estratégicas con fines de negociación. Lo eran para quienes ignoramos las razones de Vladimir Putin y las ambiciones de Rusia en ejercer control sobre algunos de los antiguos territorios de la Unión Soviética.



Ya no son amenazas. Al escribir estas líneas, el ejército ruso prosigue su invasión militar en Ucrania. “Tenemos una guerra terrestre en Europa que creíamos solo poder encontrar en los libros de historia”, señaló un ministro alemán.



Libros de historia. Estos días, en mis horas libres leo una historia de la democracia desde la Primera Guerra –The Confidence Trap (2013), escrito por David Runciman, profesor de Cambridge–. Por casualidad, las acciones de Putin ocurrían mientras leía su capítulo sobre los orígenes de la Guerra Fría (‘1947. Trying again’).



Uno de los protagonistas centrales en el análisis de Runciman es George Kennan, reconocido arquitecto de la política estadounidense hacia la Unión Soviética, cuyos lineamientos aparecieron originalmente firmados bajo el seudónimo X en la revista Foreign Affairs, “Las fuentes de la conducta soviética”. Había que confrontar a los soviéticos, pero Kennan buscaba formas de evitar la guerra. Fue la “amenaza de una confrontación nuclear”, observa Runciman, lo que “persuadió” a Kennan de adoptar una política flexible frente a Rusia. Lo contrario era “muy peligroso”.



Algunas de las referencias a la historia entre los analistas de lo que está ocurriendo en Ucrania no nos remiten a 1947, sino a 1914 o a 1939. “Un punto de inflexión en la historia” se tituló el editorial de New Statesman (18/2/22), con referencias adicionales a otras grandes fechas que marcaron giros de enorme significado para la humanidad. Fue una reflexión solo días antes de la invasión rusa, donde la revista se interrogaba sobre las amenazantes incertidumbres frente a la posibilidad de la guerra.



Hoy, la amenaza se ha hecho realidad. Los desafíos de la pandemia se han visto reemplazados por desafíos de guerra.

EDUARDO POSADA CARBÓ

(Lea todas las columnas de Eduardo Posada Carbó en EL TIEMPO, aquí)