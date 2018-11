Monumentos de guerra y paz

En días pasados se conmemoró el primer centenario del armisticio que le dio fin a la Primera Guerra Mundial. De acuerdo con el editorialista del Financial Times, pocos conflictos evocan en Europa el sentido de lástima y compasión que tuvo lugar entre 1914 y 1918. Que, además, en los anales de la historia, se convirtió con el paso de los años en la primera etapa de una prolongada “guerra civil” europea que alcanzó su “apogeo en 1939-45” (Drawing Lessons from the Inferno of 1914-1918, 10-11-2018).

Cada noviembre desde 1921, millones de británicos se cuelgan en el pecho una amapola roja de papel, hoy símbolo de “recuerdo y esperanza”. Encontró inspiración en un poema escrito por un médico canadiense, En los campos de Flandes (1915), que describió con toda la fuerza de sus versos cómo las amapolas rojas crecían en medio de los muertos que dejaba la guerra.



En 2014, los alrededores de la Torre de Londres se llenaron con una obra de arte monumental: más de 800.000 amapolas rojas de cerámica invitaban a recordar los inicios de aquella guerra fatal. Para algunos, la conmemoración tradicional sigue siendo un tributo a los soldados británicos que participaron en el conflicto. Otros, desde hace años, quisieron extender la conmemoración a todas las víctimas de la guerra, reemplazando el color de la amapola, blanco en vez de rojo, como símbolo también de pacifismo.



¿Cómo honrar a los muertos en guerra? No es interrogante de fácil respuesta. En otro artículo del Financial Times, el exdirector del Museo Británico Neil MacGregor reflexionaba sobre las distintas formas como diferentes sociedades conmemoran hoy sus conflictos pasados. MacGregor ilustraba su mensaje central con el ejemplo del Siegestor, monumento erigido por primera vez en Múnich en 1852 para “celebrar el papel de Bavaria en las guerras napoleónicas” (To End All Wars, 10-11-2018).



A lo que en sus orígenes fue un “arco de triunfo”, hoy se le ha dado distinto significado. “Dedicado a la victoria. Destruido por la guerra. Clamando paz”.



Según MacGregor, esta trayectoria simbólica no es una “mera expansión narrativa”, sino un “cambio completo en el propósito de recordar”: de la “conmemoración” se ha pasado a la “advertencia”. En alemán, añade MacGregor, el cambio se refleja en las palabras: el monumento (Denkmal) se ha convertido entonces en (Mahnmal), una “exhortación para reflejar y hacer las cosas de forma diferente en el futuro”.



MacGregor enfoca su atención en Alemania no solo para destacar las diversas formas que se han desarrollado allí para recordar los horrores de las guerras, sino también para enfatizar la necesidad de expandir los horizontes del recuerdo e incluir a todas sus víctimas, soldados y civiles, aliados y adversarios.



En la década de 1920, el New College de Oxford erigió un pequeño monumento en memoria de tres exalumnos alemanes que murieron combatiendo por su país en la Primera Guerra Mundial. Una decisión pionera, controvertible en su época y aun, según MacGregor, un raro ejemplo en la Gran Bretaña. MacGregor les hace eco a esfuerzos mundiales recientes para “recordar el pasado en forma diferente, con el fin de reforzar las amistades del presente y las colaboraciones del futuro”.



Es el camino por seguir. Se tropieza, sin embargo, con enormes barreras que pueden ser más difíciles de superar en conflictos internos. Solo el tiempo curará plenamente ciertas heridas. Cien años después de la Primera Guerra Mundial, los europeos siguen debatiendo cómo abordar los recuerdos de sus guerras. Pero hoy tendríamos que estar mejor preparados para reconciliarnos más pronto con las tragedias del pasado.