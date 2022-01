Duermo al lado de ese mueble hogareño que todos llamamos mesa de noche.



La mía es larga y delgada. Por dentro está llena de viejos papeles imposibles de identificar, de baterías de repuesto para el reloj despertador, y de chucherías enterradas allí sin memoria. Encima se acumulan unos cuantos libros que, al comenzar el año nuevo, han llamado mi atención.



¿Desde cuándo están allí? ¿Y por qué se encuentran en un lugar tan especial?



Cubiertos de polvo, es claro que han dormido largos años a mi lado, a la espera de ser leídos. Arriba de todos se destaca por sus colores un pequeño volumen de 'Jardinería mes por mes', regalo que recibí varias navidades atrás, cuando gozaba por momentos la pasión que sentía mi abuela por cultivar geranios. Tras su recibo, lo leí con disciplina hasta el capítulo de "octubre" –creo que lo abandoné con la llegada del invierno–. Pero permaneció desde entonces en la mesa de noche, como forma de recordarme tareas pendientes en el jardín.



Le siguen en la pila dos libros sobre Oxford, memorias de visitantes temporales, uno publicado originalmente en 1944, otro en fecha más reciente, 2008. El primero fue escrito por Chiang Yee (The Silent Traveller in Oxford), un chino refugiado aquí durante los bombardeos de Londres en la Segunda Guerra Mundial; el segundo, por Justin Cartwright (The Secret Garden), un escritor sudafricano, antiguo alumno de la universidad, en Trinity College. Su presencia en la mesa de noche puede ser quizás simbólica: una cierta necesidad de conocer mejor la ciudad adoptiva. Ambos, sin embargo, siguen a la espera del lector.

Un libro sobre insultos (A Slap in the Face), de William B. Irvine, y otro sobre las noticias (The News. A User’s Manual), de Alain de Botton, completan el quinteto de los más polvorientos en la mesa de noche. El de Irvine, en efecto, busca identificar formas para inmunizar a las sociedades de los insultos. El de Botton examina cómo las noticias condicionan nuestras vidas. Ambos con potenciales temas para esta columna; ambos también con sus páginas casi sin abrir.



Junto al quinteto hay otros dos volúmenes con menos polvo encima, señal, en parte, de lecturas incompletas y menos remotas. El año pasado me dejé cautivar por la serie de novelas de Elena Ferrantes, pero el segundo tomo finalmente me agobió y decidí abandonarlo. Algo similar me ocurrió con una selección de hermosos textos de Hermann Hesse sobre la vejez (Hymn to Old Age) –"mientras más envejecemos, más y más amamos el otoño y le tememos a la primavera", escribió en 1929–.



Puede ser paradójico, pero los libros que hojeo en cama antes de dormir no se encuentran en la mesa de noche, sino en el suelo. Evito novelas, cuyas tramas podrían mantenerme despierto. Suelen ser textos asociados a trabajos en marcha, o revistas semanales. Siempre tengo el cuidado de tener a la mano algunos libros que exigen esfuerzo para ser digeridos o que aburren –todos bastante útiles para combatir las horas de insomnio–.



No sé qué hacer con esos libros que después de haber permanecido por tanto tiempo en la mesa de noche parecen pertenecerle. En estado similar se encuentran otros acumulados en un escritorio cercano. Su permanencia se explica por las repetidas resoluciones de año nuevo, renovadas cada doce meses: habría llegado el momento de su lectura.



Esta vez, sin embargo, la resolución para el año que ya ha comenzado ha sido otra: desempolvar su superficie y mover esos libros de lugar. Aunque el manual de jardinería “mes por mes” seguirá en la mesa de noche. La primera instrucción para enero es pensar en nuevas semillas y preparar el terreno para la temporada de siembra.

EDUARDO POSADA CARBÓ

