Manual para la democracia

Su autor dice que no ha escrito un “manual”. No es quizás uno de esos textos con instrucciones precisas sobre, por ejemplo, cómo funciona un computador. Pero el libro de Jan-Werner Müller Democracy Rules (Penguin, 2021) repasa los principios básicos de la democracia, reflexiona sobre su “crisis” y ofrece recetas para su porvenir.



Su punto de partida es la preocupación con el estado de la democracia frente al ascenso constante de regímenes autoritarios y populistas en todo el mundo, y el descontento generalizado con la política en las democracias. Su referencia más presente es el fenómeno Trump en Estados Unidos, al lado de otras expresiones populistas, sobre todo las identificadas con la Hungría de Orbán y la India de Modi, pero con marginales alusiones a la Venezuela de Chávez y Maduro.

Müller adelanta algunas advertencias preliminares. Una: no cualquier problema es señal de “crisis”. Es sabio evitar la “cháchara de crisis” para no perder perspectivas.

Otra: ante la tal “crisis”, algunos culpan al “pueblo” (la legendaria y temida tiranía de las mayorías); los demás a las “élites” –ninguno de estos enfoques, nos advierte, sirve para desentrañar las “complejidades de nuestro tiempo”–.

Müller prefiere dirigir su atención a las instituciones, en particular a lo que llama la “infraestructura crítica de la democracia”. Abordar las exigencias institucionales, sin embargo, exige primero apreciar mejor los componentes elementales de la democracia.

¿Cómo distinguir la “verdadera” de la “falsa” democracia? El interrogante ha ocupado a sus teóricos desde su irrupción en el mundo moderno. Müller, quien publicó en 2016 uno de los ensayos más lúcidos que he leído sobre el populismo (What is Populism?), expone muy bien en su libro reciente cómo la nueva ola autoritaria, diferente de las anteriores, ha convertido en “arte” la apropiación de las formas democráticas para consolidar despotismos.

Para Müller es imperativo reivindicar los principios básicos de libertad e igualdad, con sus tensiones. La democracia es “impensable” sin libertades políticas –las de expresión, asamblea, asociación–. Y la democracia exige niveles de igualdad, que no debe confundirse con la homogeneidad. En la democracia, Müller enfatiza, el ideal de la igualdad de oportunidades se vuelve prioritario.

El ejercicio de Müller se torna así en una defensa inteligente de la democracia representativa, cuyos “aspectos creativos y dinámicos” deben ser reinventados frente a sus nuevas circunstancias. Hablar de “representación” es, por supuesto, hablar de “instituciones intermediarias” que constituyen, en palabras de Müller, “la infraestructura crítica de la democracia”.

Dos instituciones intermediarias son el centro de su análisis: los partidos políticos y los medios profesionales de comunicación. Ambos en crisis. Los unos, sometidos a la fragmentación y objeto de creciente desconfianza ciudadana. Los otros, desplazados cada vez más por las redes sociales. Ambos, sin embargo, son los componentes fundamentales de dicha “infraestructura crítica”. El reto para la democracia no es solo reanimarlos, sino también acercarlos a la ciudadanía.

Dar con el diagnóstico parece más fácil que identificar el remedio. Y aquí es donde Müller quiere aclarar que su libro no es un “manual”. Pero aventura algunos: distribuir cupones (“vouchers”) entre los ciudadanos para financiar a los partidos de sus preferencias (una forma de democratizar sus finanzas); mezclar mecanismos de sorteos con las elecciones.

Müller dice no ser optimista, aunque encuentra justas razones para su mensaje concluyente de “esperanza” por la democracia.

EDUARDO POSADA CARBÓ

