Crecí convencido de que Los viajes de Gulliver era una obra exclusiva de literatura infantil.



Publicado por primera vez de manera anónima por Jonathan Swift en 1726, fue uno de los libros populares entre las lecturas tempranas de mi generación.



Al comenzar estudios universitarios, sin embargo, nos asignaron el texto para ser discutido en el seminario de derecho constitucional que dirigía Darío Jaramillo Agudelo. Con advertencias: que usáramos la edición completa; que no les diéramos prioridad a los viajes a los países de los liliputienses y de los gigantes, los que formaban parte de las versiones abreviadas para niños; y que nos concentráramos en los otros viajes.

Conservaba apenas una vaga memoria de su lectura, sobre todo de la fascinación que me produjeron los relatos de Gulliver en la tierra de los caballos y en la academia de Lagado. Pero no recordaba mayores detalles, por lo que en unas vacaciones recientes decidí volver a leerlos. A veces las segundas lecturas defraudan. No con Gulliver.

El Viaje al país de los Houyhnhnms (como llama a los caballos) parece ser el que ha despertado más curiosidad académica –así lo descubrí a través de una búsqueda rápida en Google Scholar–. Es también su texto más controvertido, importante referencia, además, para quienes se interesan en el bienestar de los animales, y relevante para muchas de las preocupaciones de nuestros tiempos.

En su visita a los Houyhnhnms, Swift invierte la lógica de nuestro mundo: allí, los caballos son los seres racionales y superiores que desprecian a los seres humanos (‘Yahhos’, en su lenguaje), por su salvajismo. Mientras que los Houyhnhnms simbolizan la “perfección de la naturaleza”, los Yahhos solo representan degradación.

Gulliver intenta explicarles a los Houyhnhnms que, en el mundo de donde él proviene, los humanos son los seres racionales. Su relato no les convence.

Tras las descripciones que Gulliver ofrece de las guerras europeas, su interlocutor Houyhnhnms le interrumpe: “Cuando criaturas que pretenden razonar son capaces de tales enormidades, la corrupción de dicha facultad parece ser peor que la brutalidad misma”. En vez de “razón”, el caballo le observó, los de la especie de Gulliver (los humanos) “solo poseían cualidades para incrementar sus vicios naturales”.

La obra clásica de Swift es, claro está, una gran sátira de la sociedad y la política inglesa (Swift era angloirlandés), extendida a toda la humanidad. “Los Yahoos” (los seres humanos), le dice el caballo a Gulliver, “son conocidos por odiarse unos a otros más que cualquier otra especie de animales”; y lo que los vuelve “más odiosos es su apetito por devorar todo lo que encuentran en su camino”.

Sus otros viajes (también ausentes o secundarios en las versiones de libros para niños) están llenos de observaciones similarmente críticas. Como la visita a Luggnagg, donde desbarata cualquier ilusión con la vida eterna: la inmortalidad se convertiría en fuente de opresión y ruina social. O la visita a la academia de Lagado, donde grupos de profesores se ocupan de las más extravagantes investigaciones: abreviar, por ejemplo, el vocabulario –suprimir drásticamente verbos y sílabas–, para hacer más breves las conversaciones y conquistar “un lenguaje universal”.

Al final de sus viajes, impactado sobremanera por su visita a los Houyhnhnms, Gulliver regresa a su país sin ánimo de vivir en sociedad, ni con su propia familia –muestra, para algunos de sus estudiosos, de la misantropía de Swift–.

Los viajes de Gulliver fueron desde el principio un gran éxito editorial. Dos siglos después, su lectura sigue siendo fascinante. Con sabias lecciones para niños y adultos.

EDUARDO POSADA CARBÓ

