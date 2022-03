Los valores del liberalismo

Las democracias viven en crisis casi permanentes. Sobreviven a ciclos de serias amenazas sin resolver problemas, hasta que les toca enfrentar el nuevo temporal. Ese es uno de los mensajes del libro de David Runciman The Confidence Trap (2013, reeditado en 2018). Runciman ofrece allí una historia de “progreso democrático a través de la adaptabilidad” desde la Primera Guerra. Pero cierra su texto con una frase lapidaria: sería una historia que “está llegando a su final”.



Aquel fue el nuevo epílogo, escrito en tiempos de Trump, de la oleada populista que muchos creían se estaba apoderando del mundo. Antes de la pandemia. Antes de la guerra que ha iniciado Putin contra Ucrania.



‘Guerra contra el liberalismo’ es el título de un artículo reciente de Francis Fukuyama (Financial Times, 5/3/2022). Los bombardeos de Putin en Ucrania serían parte de una guerra más amplia contra el llamado “orden liberal” que se logró articular internacionalmente a partir del fin de la Segunda Guerra.



No sería un asalto concertado.



En el campo agresor confluyen intereses variados, de derecha y de izquierda; regímenes déspotas, sentimiento religiosos ultraconservadores, populistas ególatras, nacionalistas atávicos. Tampoco es un asalto que venga exclusivamente de afuera –basta solo recordar la toma del Capitolio en Washington por los fanáticos seguidores de Trump, y sus intentos por obstruir el proceso electoral estadounidense–.

Putin se ha convertido en el símbolo de esta última amenaza.



El “orden liberal” al que se refiere Fukuyama está íntimamente relacionado con los avances de la democracia liberal. Fukuyama lo identifica con premisas básicas de igualdad de derechos, dignidad individual, constitucionalismo y separación de poderes, y con principios centrales del liberalismo clásico, como la libertad de comercio y el derecho de propiedad. Y añade, con énfasis, el papel de la ciencia, en cuyos desarrollos descansa cierta fe en el progreso.



Las conquistas logradas no son despreciables –y tendrían que ser reconocidas en un lenguaje afirmativo–. A pesar de la persistencia de problemas y de las manifestaciones en contrario, vivimos en un mundo más próspero, plural y tolerante. Las reacciones contra tales conquistas abundan, pero antes de negarlas las confirman.



Fukuyama recuerda cómo el “orden liberal” recibió una “inyección de energía” tras el colapso del muro de Berlín in 1989, que él mismo bautizara con la frase que lo hizo famoso: “El fin de la historia”. Pero el estimulante energético duró bien poco –¿un pestañeo, en tiempos históricos?–. Y la frase de Fukuyama se convirtió en una especie de búmeran, injusto, creo, contra su propio mensaje.



Fukuyama advierte que los valores liberales “se aprecian mejor cuando la gente vive las experiencias de un mundo iliberal”. Los horrores provocados por Putin en Ucrania, el despotismo que el presidente ruso representa y sus alianzas con dictadores en otros lugares del planeta tendrían que servir de alarma, si la necesitamos.



Según Fukuyama, “el espíritu de 1989 no está muerto”. Dudo si sea la referencia apropiada. En parte porque los avances del liberalismo, y sus amenazas, deberían reconocerse en un contexto global, más allá de los intereses de Europa y de Estados Unidos. Plantear, además, la disputa como una confrontación contra el llamado mundo “occidental” es una forma torpe de defender al liberalismo –y por supuesto errada, pues los antiliberales han abundado en la historia de Occidente–.



Las crisis, para Runciman, han servido de estimulantes para que las democracias se despierten de sus letargos y complacencias. Esta nueva crisis pone a prueba su fatalismo.

EDUARDO POSADA CARBÓ

