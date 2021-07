Libros de la pandemia

Mi primera visita al centro de Oxford tras levantarse el confinamiento fue a la librería Blackwell’s, en busca de literatura sobre la pandemia.

Parece a primera vista un ejercicio de autoflagelación. Ninguna otra crisis global, sin embargo, ha marcado tanto a la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial como la producida por el covid-19. Seguirá marcando nuestras vidas en el siglo XXI.

Originalmente un problema de salud pública, sus ramificaciones golpean todos los aspectos de la sociedad, en sus relaciones internas e internacionales.



Piénsese tan solo en el nuevo activismo estatal y sus efectos; o en el emergente escenario internacional, donde el protagonismo de China se muestra más consolidado; o las mayores brechas sociales como producto del virus, o en las convulsiones políticas ante tanto malestar.



Más vale, entonces, hacer esfuerzos para conocer mejor las vicisitudes de esta crisis que ha mantenido al mundo en suspenso desde comienzos del año pasado.



Blackwell’s, la legendaria libraría de esta ciudad universitaria, suele tener muestrarios de libros sobre los grandes temas de actualidad. Para mi sorpresa, su colección a la entrada, en vez de ocuparse de la pandemia, estaba llena de libros sobre la crisis climática.



¿Un mensaje de advertencia?



Pero una mirada más atenta descubría pronto una buena variedad de títulos sobre el coronavirus en las distintas secciones de esta magnífica librería.

No conocemos aún el fin de tan trágico drama. Pero contamos ya con una copiosa literatura que nos ayudará a entenderlo FACEBOOK

TWITTER

Vaxxers es uno de los más destacados: la historia de dos profesoras de Oxford, Sarah Gilbert y Catherine Green, quienes estuvieron al frente del equipo que desarrolló la vacuna de AstraZeneca. Es una historia en parte motivada por la resistencia irracional desatada contra las vacunas que nos están salvando del cataclismo.



“El mundo no opera en el calendario académico”, observan los profesores Miguel Poiares Maduro y Paul W. Khan, editores de un volumen sobre la democracia en tiempo de pandemia, que se encontraba casi oculto en la sección de libros sobre ‘Democracia’ en Blackwell’s.



El suyo es un avance temprano de la más voluminosa literatura que debemos esperar sobre una crisis que, como anotan en su introducción, pone a prueba los mismos fundamentos del gobierno democrático. Han logrado congregar un grupo notable para imaginar el futuro frente al nuevo panorama que nos deja el coronavirus.



Otros académicos han escrito a partir de sus experiencias personales. Timothy Snyder, historiador de Yale, se enfermó de gravedad casi simultáneamente con el estallido de la pandemia. Su paso por los hospitales estadounidenses, mientras el virus se tomaba el mundo, motivó su nuevo libro, Our Malady, en verdad un largo ensayo en defensa de la salud como derecho humano elemental, sin el cual la libertad es imposible.

En uno y otro rincón de Blackwell’s descubría más títulos de libros escritos no solo por académicos, sino también por periodistas, profesionales, intelectuales, artistas...

Sobresalen recuentos críticos del manejo de la crisis por los gobiernos, ya en el Reino Unido o en Estados Unidos; memorias de médicos con experiencias personales frente a la infección; otras historias de pandemias.



“Debemos responder más rápido y hacerlo mejor cuando enfrentemos nuevos estallidos infecciosos”: es uno de los mensajes del libro de Jeremy Farrar, director del Wellcome Trust, con la periodista Anjana Ahuja. Sus primeras páginas se abren con el suspenso de una novela dramática, a fines de diciembre de 2020, cuando las noticias de una “neumonía misteriosa” en Wuhan apenas circulaban entre expertos.



No conocemos aún el fin de tan trágico drama. Pero contamos ya con una copiosa literatura que nos ayudará a entenderlo.

EDUARDO POSADA CARBÓ