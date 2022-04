Liberalismo y porvenir

He aquí un libro para motivar un diálogo global urgente y necesario.



El texto reciente de Francis Fukuyama sobre los desafíos del liberalismo en el mundo contemporáneo es admirable –por la claridad de su exposición, la forma pausada de abordar a sus críticos, la defensa de sus postulados ante los agudos problemas que ensombrecen el porvenir de la humanidad (Liberalism and Its Discontents, Profile Books, 2022)–.



Su punto de partida es un repaso del “liberalismo clásico”. No es tal vez su capítulo más afortunado. Esa doctrina que se conoce como liberalismo solo comenzó a llamarse así mucho después de que se articularan los elementos que le dieron forma. Nadie se enteraría leyendo este libro de Fukuyama de que la palabra ‘liberal’, por ejemplo, ingresó al escenario político durante la rebelión hispánica contra Napoleón en 1808.



No es una observación pedante. Tiene relevancia ampliada para el esfuerzo de Fukuyama de rescatar el sentido universal del liberalismo. Tarea que se dificulta frente a perspectivas liberales cuyos puntos de referencia siguen limitados a un puñado de figuras del mundo anglosajón y francés.



Para ser justos, Fukuyama reconoce las críticas al “eurocentrismo”. Es así mismo crítico del pasado estadounidense. Advierte que su libro discute ante todo la experiencia norteamericana. Ello limita el alcance de su trabajo, aunque insiste en que sus observaciones sobre Estados Unidos tienen validez fuera de sus fronteras.



Es, de todas maneras, una tarea intelectual estimulante. Fukuyama distingue muy bien el liberalismo de la democracia. Es el primero, nos dice, el que está bajo ataque. Ambos se refuerzan mutuamente –por eso hablamos de democracia liberal–. El liberalismo, no la democracia, es el que ofrece “una forma de regular la violencia y permite la coexistencia pacífica de poblaciones diversas”.

¿Cómo revigorizar el liberalismo? En vez de un recetario, Fukuyama identifica una serie de principios que permiten repensarlo y hace un llamado especial por la “moderación”. FACEBOOK

Tras reafirmar los principios del “liberalismo clásico”, asociado con las libertades y derechos individuales, Fukuyama procede a examinar algunos desarrollos que desembocaron en esa crisis que hoy rodea al liberalismo.



Desde cierta perspectiva, parecería que el liberalismo perdió rumbo al llevar al extremo algunos de sus propios postulados: sobre el libre mercado, el antiestatismo, la soberanía individual. No todas las amenazas serían autoproducidas. Muchas son legendarias: el racismo, los nacionalismos, el fanatismo religioso.



Fukuyama distingue dos tipos de ataques al liberalismo: de derecha e izquierda. No es una distinción que siempre clarifique. Sin embargo, la convergencia de corrientes distintas en sus posiciones antiliberales es notable. Debe servir para subrayar la fragilidad del liberalismo, una fragilidad histórica que importa registrar como advertencia. Que tendría que suscitar mayores acciones en su defensa entre quienes comparten sus ideales.



El libro de Fukuyama es particularmente relevante ante los retos que la revolución tecnológica le plantea al liberalismo –en materia de libertad de expresión o del derecho a la intimidad–. Ante estos y otros desafíos, no hay respuestas simples. Uno de los valores de su examen es precisamente la apreciación de complejidades.



¿Cuáles son las alternativas?



Ni el populismo, venga de donde viniera, ni los autoritarismos chinos o rusos parecen atractivos. Peor aún, las alternativas son temibles amenazas. ¿Cómo revigorizar el liberalismo? En vez de un recetario, Fukuyama identifica una serie de principios que permiten repensarlo y hace un llamado especial por la “moderación”.



Se necesitará mucha imaginación para volver a hacer del liberalismo una propuesta global atractiva. El libro de Fukuyama sirve para alentar el diálogo.

EDUARDO POSADA CARBÓ

