Las guerras y sus profetas

Una proporción significativa de estadounidenses cree que va a suceder. Se publican libros de importantes académicos sobre el tema. La prensa de distintos colores le hace eco a la premonición. Escritores de ficción aventuran novelas. Voces políticas se unen al coro ruidoso del desastre que se avecina.



“¿Marcha Estados Unidos hacia otra Guerra Civil?”, se preguntan William Gale y Darrell West en un artículo así titulado, escrito para el Instituto Brookings.



El anterior es uno de los tantos artículos que logré identificar tras una búsqueda en Google. El tema ha sido objeto de atención en los diarios más notables, The Washington Post o The New York Times, y en revistas como The New Yorker, The Atlantic, Times; o en periódicos de otros países, como los británicos The Financial Times, The Guardian o The Economist.



La más reciente ola de “profecías” sobre la próxima Guerra Civil norteamericana fue motivada por la decisión judicial de derogar el derecho al aborto: “Estados Unidos se acerca cada vez más a la guerra civil”, escribió en The Guardian el canadiense Stephen Marche.

Marche es el autor de un libro que ha recibido bastante publicidad: The Next Civil War: Dispatches from the American Future, cuyas páginas parecen adelantar retratos de la guerra por venir. Es uno de varios libros recientes reseñados en un ensayo del editor del Financial Times, Edward Luce, quien insiste en el interrogante: “¿Una guerra civil en América?”. Al lado del libro de Marche se encuentra el de una académica de gran renombre por sus trabajos sobre guerras civiles, Barbara F Walter: How Civil Wars Start: And How to Stop Them.



Luce repasa en su reseña las señales del conflicto que tienen “encendidas las alarmas” desde hace rato. En el centro del diagnóstico se encuentra la creciente polarización entre republicanos y demócratas. Viven cada vez más en mundos distintos –y se sienten parte de naciones opuestas, portadoras respectivamente de valores irreconciliables–.



La mayoría de los republicanos todavía cree que a Trump le robaron las elecciones; “el número de milicias de derecha en Estados Unidos ha explotado”. De mayor preocupación: “Más de una tercera parte de republicanos y demócratas hoy cree que la violencia se justifica para lograr sus fines políticos”. Y el número de armas en manos de los ciudadanos es espeluznante –unos 400 millones, mayor que el número de la población–.



La otra cara de la moneda, implícita y explícita en el repaso anterior, es la pérdida de confianza en la democracia. “Estamos al borde del precipicio de perder nuestra democracia”, le dijo Hillary Clinton a Edward Luce en una entrevista la semana pasada (Financial Times, 18/6/2022). Si la democracia es un proceso que nos permite dirimir pacíficamente los conflictos, se requiere siempre fortalecer todas las instituciones que permitan mantener la fe en tal proceso.



Algunas voces advierten con sabio escepticismo las exageraciones de la nube apocalíptica que cubre el panorama norteamericano. Un irlandés, Fintan O’Toole, observa los peligros de tanta profecía –“ideas que toman fuerza pueden convertirse en realidad”– (The Atlantic, 1/2022).



El lenguaje pesimista sobre la “balcanización” de Estados Unidos parece más extendido. “No es que los distintos grupos se odien entre sí –dijo Hillary Clinton en otra entrevista para New Statesman–: es que piensan que el otro grupo es una amenaza para el país” (17/6/2022). Clinton señaló allí la urgencia de infundir esperanzas. Las democracias, dijo, necesitan “líderes que se esfuercen por sacar lo mejor de nosotros, no lo peor, que no jueguen con nuestros miedos, sino que nos ayuden a enfrentarlos”.

EDUARDO POSADA CARBÓ

