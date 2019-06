Las cifras de la Violencia

“Los muertos en las calles de Bogotá, y por la represión oficial en los años siguientes, debieron ser más de un millón”, escribió en sus memorias Gabriel García Márquez (Vivir para contarla; Norma: 2002, p. 354). Se refería al Bogotazo, aquel trágico episodio del 9 de abril, y a la Violencia, como se conoce, en mayúsculas, el período más horroroso de nuestra historia.

¡Más de un millón! Los cálculos de historiadores nunca se han acercado a esa cifra tan descomunal. Aunque algunos han estimado su máximo posible en 400.000, la más frecuente en los textos es la de 200.000 muertos, que se remonta al libro clásico de Guzmán, Umaña y Fals Borda (La Violencia en Colombia, 1962).



Julio E. Romero Prieto y Adolfo Meisel-Roca sometieron esta ‘verdad aceptada’ a un riguroso escrutinio, bajo los lentes de la ‘Nueva historia económica’. ‘Análisis demográfico de la Violencia en Colombia’ es el título de su trabajo, publicado por el Centro de Estudios Económicos Regionales del Banco de la República en Cartagena (febrero de 2019).

Según ellos, el máximo de víctimas mortales entre 1949 y 1966 habría sido de alrededor de 113.000, aunque no todos como resultado de la violencia política –esta habría producido 80.000 muertos–.

Sus resultados desafían el “consenso nacional” alrededor de uno de los momentos más significativos en la trayectoria nacional del siglo XX. Según ellos, el máximo de víctimas mortales entre 1949 y 1966 habría sido de alrededor de 113.000, aunque no todos como resultado de la violencia política –esta habría producido 80.000 muertos–.



Otros expertos en métodos cuantitativos sabrán juzgar mejor que yo las fórmulas del ejercicio. Sus autores, sin embargo, tienen todas las credenciales para que su trabajo merezca la mayor atención. Romero Prieto, economista de los Andes, terminó estudios de maestría y doctorado en demografía en Pensilvania. Meisel-Roca, rector de la Universidad del Norte, es uno de los mejores historiadores económicos de Colombia.



Hay que destacar desde el comienzo el tono del trabajo: sobrio, respetuoso, desapasionado, académico. Y destacar la novedad de las herramientas utilizadas. Y hay que destacar, claro, sus resultados revisionistas, así como sus efectos en la misma interpretación de nuestro curso histórico.



Importa advertir que el revisionismo de Romero Prieto y Meisel-Roca de ninguna manera niega el horror de lo ocurrido. La cifra estimada por ellos, menos de la mitad de la que se repite con frecuencia en la historiografía, sigue siendo de dimensiones altísimas, de barbarie.



Más allá de ajustar cifras, su trabajo tiene otras aristas de significado. Identifica con mayor precisión los años de mayor mortandad durante la Violencia: 1949, 1952 y 1958. El primero sirve para ubicar mejor los orígenes de ese período fatídico. Siempre he tenido la impresión de que el cierre del Congreso en 1949 fue un explosivo detonante con muy trágicas repercusiones.



En su conjunto, este trabajo sirve además para entender, también con mayor precisión, los vaivenes de aquel ciclo doloroso, con pico máximo en 1958 –65 asesinatos por cada cien mil habitantes–. A partir de entonces, la tasa descendió en la siguiente década hasta 23 en 1968. Un corolario de su ejercicio que debe subrayarse: la tasa más alta de homicidios durante la Violencia (la de 1958) es “inferior a las casi 80 muertes por cada cien mil habitantes que registró Colombia en la década de 1990”. Es decir, la violencia del último cuarto del siglo XX pasaría a ser un ciclo mucho más trágico, en términos absolutos y relativos, que la Violencia con mayúsculas.



Que los muertos de la Violencia sean menos de lo que se nos había dicho no hace menos trágica nuestra historia. Nos ayuda para conocer mejor sus dimensiones. El trabajo de Julio E. Romero Prieto y Adolfo Meisel-Roca merece mayor atención de la opinión pública.