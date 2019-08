La historia del poder

Es una historia monumental del poder. Se han publicado ya cuatro volúmenes, y su autor, a los 83 años, anda en la tarea de producir el quinto. Como anticipo del gran finale de su obra, Robert A. Caro ha publicado un breve libro de ensayos y entrevistas que ofrecen el exquisito perfil de un escritor infatigable (Working, 2019).

La persona a la que Caro ha dedicado medio siglo de su vida es Lyndon B. Johnson (LBJ), el presidente cuyo poder sirvió para que el Congreso de Estados Unidos extendiese los derechos civiles y políticos a los afroamericanos y aprobase significativas medidas de seguridad social (Medicare). El presidente que también intensificó la guerra en Vietnam.



Cuando comenzó a trabajar sobre LBJ, Caro había ganado fama por su biografía de Robert Moses, quien le dio forma, como pocos, a Nueva York. Moses nunca fue elegido a cargos representativos. Pero detrás de los siete puentes que hacen de Nueva York una ciudad, de más de diez mil hectáreas de parques y de miles de millas de autopistas que cruzan la Gran Manzana estaba Moses.¿De dónde le vino el poder? ¿Cuáles fueron sus consecuencias sociales? ¿Cómo pudo Caro desentrañar los misterios sobre el poder de Moses?

En sus minuciosas investigaciones, Caro da con el documento que le permite demostrar el papel de Lyndon

Tardó siete años trabajando en esta biografía. Nacido en Nueva York (1935), Caro se educó en Princeton. Muy pronto, en su carrera de periodista se interesó en Moses y abandonó casi todo para dedicarse a investigar su vida. Lo salvaron su esposa (asistente en sus tareas y escritora), su perseverancia y la suerte de haber dado con una agente literaria que confió en su aventura.



Más que en una figura individual, Caro se interesa en estudiar el poder, sus motivos, forma de operar, consecuencias. A Moses podría animarlo el sueño de abrir espacios en Nueva York en favor de las clases populares. Pero sus sueños provocaron la expulsión de más de medio millón de personas de sus vecindarios.



La biografía de Moses recibió el premio Pulitzer, y, ya con fama, Caro comenzó a trabajar sobre LBJ, ahora un representante del poder “nacional”. En ello lleva más de cuatro décadas.



En LBJ, Caro logró ciertamente identificar una figura emblemática para estudiar el poder y descubrir así muchas de sus intimidades. LBJ fue elegido por primera vez al Congreso en 1937, y desde allí, sobre todo en el Senado, ejerció poder con escasos paralelos.



En sus minuciosas investigaciones, Caro da con el documento que le permite demostrar el papel de LBJ en el “robo” de las elecciones de 1948. Su interés no es el de simple denuncia del lado oscuro de la política. Quiere entender, por ejemplo, cómo un representante del racismo de los estados sureños (LBJ era originario de Texas) terminó liderando la primera legislación en favor de los derechos civiles aprobada en el Congreso desde 1875.



Ante todo, Caro está interesado en examinar las complejidades del poder. “Mis libros son un examen del impacto del poder en la gente”. Muchos males e injusticias son causados por el poder político, nos dice, pero muchas cosas buenas también. “No siempre el poder corrompe”, advierte: aunque al respecto Moses y Johnson parecen ser antiejemplos.



En Working, Caro ofrece además una especie de ‘manual’ para cualquier aprendiz de escritor –periodistas, historiadores, científicos sociales–. Puede ser que no lleguemos a la “verdad”, señala, pero existen “hechos” verificables. Para conocerlos se exige rigurosidad en el conocimiento de la literatura existente, en las lecturas de prensa y documentos, en la conducción de entrevistas.



Nunca me sentí con energías para leer la voluminosa biografía de LBJ. El reciente libro de Robert A. Caro es una provocadora invitación.