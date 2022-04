El vocabulario para describir los horrores de la guerra de Vladimir Putin en Ucrania parece agotarse. Igual de agotado se manifiesta el lenguaje para concebir un futuro alternativo al posible dominio de los Putin del mundo. El mismo conflicto es un desafío a la imaginación de los analistas internacionales, muchos sorprendidos por una guerra llena de características que se creían del pasado.



¿Qué está en juego? ¿Cuál es el alcance global de la guerra en Ucrania? ¿Cómo responder ante la agresión de Putin, sin respeto alguno por el derecho internacional?

Desde cierta perspectiva, esta es una guerra de nacionalismos. Lo es, ciertamente, para el país agredido, Ucrania, cuya heroica resistencia desde que los tanques rusos entraron en su territorio, el 24 de febrero, le han demostrado a Putin cuán equivocado estaba al despreciar los sentimientos ucranianos.



Para el agresor, es el nacionalismo de los imperios. Algunos consideran que Putin busca reconstruir el imperio soviético, por cuya desaparición siente gran nostalgia. Otros ven sus ilusiones imperiales fincadas en la Rusia zarista, hasta en una “tradición de expansionismo que se remonta medio milenio atrás, a la era de Iván el Terrible” (Adam Tooze, ‘War at the end of history’, New Statesman, 8/4/2022).



En cualquier caso, parece ser un nacionalismo imperialista acompañado de cruzada religiosa.

La guerra de Putin ha sido bendecida por la Iglesia ortodoxa rusa –que ha formado allí, en palabras del editorialista del Financial Times, “un vínculo curioso con los descendientes de los servicios de inteligencia soviéticos que fueron antes sus perseguidores”–. En esta “guerra santa”, los reclamos de la jerarquía ortodoxa como “defensores de los valores tradicionales contra la decadencia occidental” coinciden con la retórica de Putin (‘The Kremlin’s ‘holy war’ against Ukraine’, 19/4/2022).



Sería un error creer que esta guerra no le compete al mundo más allá de las fronteras de Rusia y Ucrania. Es un error también plantearla como otra “guerra fría”, o como un conflicto entre la Rusia de Putin (el régimen despótico que simboliza) y el mundo “occidental” (con sus aspiraciones democrático-liberales).



En efecto, esta última forma de presentar la naturaleza ampliada de lo que está en juego sirve a los propósitos de Putin, en su afán de buscar aliados entre los países del llamado “sur global”, donde predominan resquemores ante Estados Unidos y Europa.



Importa reconocer, además, el desprestigio de ‘Occidente’ en su comportamiento histórico para promover lo que proyecta como valores propios –los del liberalismo y la democracia–. Basten como ejemplos las trágicas equivocaciones en la guerra de Irak. Muchos de los postulados del “orden internacional liberal”, como el multilateralismo, son bastante defendibles. Pero la sola expresión es fuente de sospechas, atada como está a los imperialismos de Occidente.



Habría que insistir en la torpeza política e intelectual de quienes se empeñan en seguir defendiendo los valores del liberalismo y la democracia con la retórica “occidental”, tan desacreditada. Y que refleja mucha complacencia.



No se trata solo de una preocupación sobre las formalidades del lenguaje. Como ha observado Samuel Moyn, profesor de Historia en Yale, los países de “Occidente” deben enfrentar el enorme “desafío de construir democracias más genuinas en casa”. El internacionalismo debe ser también reinventado.



Los retos frente a la guerra de Putin son múltiples. Sus iniciales propósitos de doblegar fácilmente a los ucranianos han fracasado. Del resultado final de este conflicto depende en buena parte la suerte del mundo en las décadas por venir.

EDUARDO POSADA CARBÓ

