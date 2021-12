Estaríamos viviendo en la era del "nuevo despotismo": así se titula el último libro de John Keane, profesor de la Universidad de Sídney, al advertir las modalidades de gobierno que parecieran ganar legitimidad creciente en el siglo XXI.



(También le puede interesar: Voces de esperanza)

En efecto, las evidencias sobre la erosión de la democracia en las últimas décadas abundan y se manifiestan en todas partes del mundo. En años recientes, la "crisis de la democracia" ha motivado una voluminosa producción de libros y ensayos, en búsqueda de diagnósticos y medidas para salvar al que algunos consideran un animal moribundo.



Ante tales amenazas, uno esperaría que la "cumbre democrática" convocada por Joe Biden, presidente de Estados Unidos, hubiese despertado enorme interés en la opinión internacional. Si esta se juzga por los despliegues noticiosos, ello no ha sucedido.



Tal es la impresión que deja un repaso ligero de la prensa en internet. En el momento de escribir estas líneas, pocas horas antes de su inauguración, ni siquiera The New York Times le daba importancia central al evento, confinado a sus páginas interiores. En cambio, coincidente ironía, en el portal del periódico era visible la columna de Farhad Manjoo, 'El año que América perdió su democracia'.



Más aún, una búsqueda adicional en internet arroja de inmediato un buen número de artículos críticos del evento. "La cumbre por la democracia no es del todo democrática", dice The Economist. "Incluye países que no califican" (como democráticos): es el titular de The Washington Post. "¿Puede servir la cumbre divisiva por la democracia de Biden?", se pregunta un columnista de The Guardian.

Tenemos cumbre. Tal parece que de

ella surgirá un plan

de acción para el próximo año, para cuando se planea otra, presencial. El evento habrá que juzgarlo por sus resultados. FACEBOOK

TWITTER

Buena parte del problema parece ser la forma como se concibió el evento: una cumbre ante todo de gobiernos, aunque el programa ha incluido organizaciones de la sociedad civil.



¿Cuáles gobiernos quedaron en la lista de invitados? ¿Con qué criterio? Algunas publicaciones han recurrido al índice de Freedom House, para señalar las inconsistencias al haberse incluido, entre los 110 invitados, a países que aparecen como "no democráticos", o "parcialmente democráticos" –entre los últimos, un buen número de latinoamericanos, como Colombia–.



La misma posición de Estados Unidos en el índice de Freedom House, muy por debajo de varias decenas de países, y en descenso en los últimos años, sirve para cuestionar su autoridad. Biden se comprometió en su campaña a recobrar el liderazgo mundial, resquebrajado por Trump, cuyas acciones, y las de sus seguidores, sobre todo al asaltar el Capitolio, amenazaron la institucionalidad democrática estadounidense.



Las comunicaciones oficiales de la cumbre enfatizan que se trata de defender la democracia, tanto en casa como fuera. Pero muchos sospechan que el foro se convierta en una herramienta geopolítica, con impacto marginal en los problemas reales que enfrenta la democracia.



Quizás hubiese sido más efectiva una cumbre convocada por un cuerpo colectivo. Aunque armar "clubes democráticos" formados por gobiernos no parece una buena idea –considérense los problemas de las cartas democráticas en la Organización de Estados Americanos y en la Unión Europea–. A comienzos de año, el Financial Times criticó la propuesta de la cumbre y sugirió, en cambio, iniciativas de bajo perfil, como apoyar instituciones ya existentes que trabajan por la democracia en el mundo (16/2/2021).



Pero tenemos cumbre. Tal parece que de ella surgirá un plan de acción para el próximo año, para cuando se planea otra, presencial. El evento habrá que juzgarlo por sus resultados. No hay dudas sobre la necesidad de fortalecer la democracia. Ello exige cautivar mejor la imaginación de la comunidad internacional.

EDUARDO POSADA CARBÓ

(Lea todas las columnas de Eduardo Posada Carbó en EL TIEMPO, aquí)