La democracia hoy se encuentra en una encrucijada en todo el mundo. Pero también el populismo, su némesis.



Los contrapongo a pesar de que muchos nos dicen que ambas son las dos caras de una misma moneda. Más aún, para algunos, el populismo sirve para corregir los déficits de la democracia. ¿Y qué pasa entonces si el remedio empeora la enfermedad?

Que las democracias están en “crisis” se ha vuelto un lugar común –título en cascada de libros recientes, como en los sobresalientes de A. C. Grayling, Adam Pzreworski y David Runciman–. Para este último, las crisis han sido sustanciales a la historia de la democracia, momentos claves que forzaron reformas y adaptaciones; pero ahora estaríamos, en una visión fatídica, frente a su agotamiento.

Se escribe menos sobre la “crisis” del populismo.

En parte, porque la discusión se ha centrado sobre sus confusas definiciones. ¿Es el populismo una “estrategia” para llegar al poder? ¿Un “estilo” de hacer política? ¿Una “ideología”? En parte también por sus previas experiencias históricas, en apariencia pasajeras, identificadas con movimientos o líderes individuales, objetos de sentimientos encontrados en extremo. Y en buena parte, claro, porque el populismo se considera la respuesta a la crisis de la democracia.

El panorama ha cambiado en las últimas décadas con la proliferación global del populismo. Esta vez reconocidos populistas se han instalado en el poder por períodos prolongados. Y esta vez sus gobiernos son objeto creciente de estudio.

Los resultados de los gobiernos populistas no son nada alentadores. Un trabajo de Takis S. Pappas, profesor de la Universidad de Helsinki, examinó siete de tales gobiernos en Argentina, Grecia, Perú, Italia, Venezuela, Ecuador y Hungría, que cubren diversas regiones y colores políticos en un amplio horizonte temporal (Populists in power, Journal of Democracy, 4/ 2019).

Sus conclusiones son rotundas: los gobiernos populistas han sido desastrosos en todos los frentes para dichas sociedades. Y en vez de corregir sus problemas, han minado las democracias.

Pappas examina no solo cómo han gobernado los populistas, sino sus diferentes trayectorias. En sus siete casos de estudio, ya en el gobierno, los populistas “colonizan” el Estado, “lanzan un ataque masivo contra las instituciones liberales” e imponen un “nuevo orden constitucional” sin controles horizontales para el poder.

Las observaciones de Pappas sobre los variados rumbos de los países que cayeron bajo el control populista son de interés. Identifica tres, por lo menos.

Primero, casos donde el populismo se volvió “sistemático”, permeando toda la política (Argentina después de Perón; Grecia con Papandréu). Segundo, países que “transitaron a la autocracia” (la Venezuela de Chávez y la Hungría de Orbán). Y tercero, casos que Pappas llama “dispersión populista” (Perú e Italia, tras Fujimori y Berlusconi). El único caso entre los seleccionados que pudo sobreponerse al populismo, según Pappas, habría sido Ecuador.

No son muy claras las diferencias entre los casos de la primera y la tercera categorías, y es muy temprano para saber con certeza si las sombras populistas han desaparecido de Ecuador. Pappas parece además atribuirle a la “presencia o ausencia de líderes carismáticos” un papel determinante en el curso de las distintas trayectorias, subvalorando quizás el peso de las tradiciones históricas y las instituciones.

No obstante, Pappas logra refutar de manera persuasiva que el populismo sirva para aliviar la crisis de la democracia. Si no se habla de la “crisis” del populismo es quizás por el preocupante escenario de su general perpetuación en el poder.

EDUARDO POSADA CARBÓ

