La cortesía colombiana

Herbert Braun, el autor de la mejor biografía que conozco de Jorge Eliécer Gaitán, ha escrito otro libro extraordinario. Extraordinario en la forma. Extraordinario en su contenido. 'La nación sentida' (Aguilar, 2018) es uno de los textos más estimulantes de historia colombiana que he leído en fechas recientes.

Es, ciertamente, un libro original en su concepción y diseño. En sus páginas, el análisis del historiador se mezcla a ratos con relatos elaborados por el autor para acercarse a la imaginación del colombiano del común. Con frecuencia, Braun deja que las voces de sus fuentes les hablen directamente a los lectores, con pasajes extensos de periódicos de la época que sirven para recrear un año tan crucial en la vida de la república.



El año es 1949, inmediatamente después del Bogotazo, el episodio que partió en dos nuestra historia.



Al abrirles espacio tan amplio a las fuentes, Braun tiene un propósito expreso: que el país se busque “en sus palabras”. Y las palabras son centrales en sus argumentos, originales y a veces en abierta contravía de las interpretaciones dominantes sobre el curso de la nacionalidad.



La palabra hablada y la palabra escrita. Ambas reciben atención.

El uso correcto y cortés del lenguaje es además condición para el respeto mutuo que exige la convivencia social, para la comunicación con los gobernantes y el Estado. FACEBOOK

TWITTER

“Nuestra historia (...) es un enorme vocerío –se leía en la revista Sábado aquel año–: está literalmente henchida de palabras sonoras”. En los “pueblos pequeños –observaba Lucas Caballero– no hay hecho tan trascendente como la lectura de periódico”. Si no leen –advierte Braun–, “escuchan radioperiódicos (...), un tipo de comunicación muy colombiano”.



Las palabras forman parte de la “cortesía”, del “trato correcto”, que, según Braun, se identificaban con una “cultura nacional que la mayoría (...) siente como suya”, un “esperado modo de ser que trasciende las clases sociales”. “La cortesía fluye. La violencia no”, anota tras el relato de un cuento bastante macabro de Hernando Téllez.



El uso correcto y cortés del lenguaje es además condición para el respeto mutuo que exige la convivencia social, para la comunicación con los gobernantes y el Estado.

“La ruptura de este lenguaje de respeto –advierte el antropólogo Santiago Álvarez– precede siempre la agresión física”. A mediados del siglo pasado, cuando los jefes políticos “ya no se dirigían la palabra”, pues entre muchos ciudadanos, “tampoco”.

A lo largo del libro, Braun reexamina varios de los más notables estereotipos de nuestra historia: los distanciamientos sociales, nuestra supuesta vocación violenta, el carácter cerrado de la sociedad. En uno y otro caso, sus argumentos son sutiles, escapan a cualquier intento simplificador.



Claro que existían distancias y jerarquías, pero en 1949, el mundo compartido entre los de arriba y los de abajo, sugiere Braun, era notable. Uno de los principales protagonistas del libro, el telegrafista Bedoya Ruiz, “es un hombre formal, como los de arriba (...). Él y ellos forman parte de una misma sociedad, de una cultura con proporciones nacionales”.



Para entender mejor sociedades con bien marcadas distancias, Braun ofrece lúcidas comparaciones con Alemania. Nada que se parezca a “una cultura política militar” como la que alcanzó a desarrollarse en Alemania ocurrió en Colombia, sin pasado feudal ni “aristocracias rurales poderosas”. Colombia “no es una sociedad abierta” (¿cuáles lo son?), “pero tampoco es cerrada. Está entreabierta para muchos”.



Y allí está la paradoja del argumento que nos obliga a reflexionar: es el acercamiento relativo, no la distancia, lo que explicaría la violencia. Aunque, de cualquier manera, la gran mayoría de los colombianos harían parte de una historia no violenta, desaparecida, que la nación sentida ha comenzado a contar.



EDUARDO POSADA CARBÓ