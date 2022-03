J. H. Elliott (1930-2022)

La figura en la portada de sus memorias lo retrata, creo, de manera bastante fiel: su modesta silueta, larga y delgada, cierta elegancia sin pomposidad, su mirada amable y franca, y un libro viejo de notas bajo el brazo como señal del apego por su oficio (History in the Making, 2012).



J. H. Elliott fue la firma que acompañó sus libros desde la publicación, en 1963, de su estudio sobre la rebelión catalana de 1640. ‘El historiador británico maestro de hispanistas’: así registró El País su muerte la semana pasada. Tenía 91 años de edad.



Su biografía del conde-duque de Olivares (1986) se cita con frecuencia como la obra que lo consagró como historiador. Poco después fue elegido Regius Professor en Historia Moderna de la Universidad de Oxford, cargo que ocupó entre 1990 y 1997. Pero antes de aquella biografía había mostrado ser un autor prolífico.



The Revolt of the Catalans apareció casi al tiempo con Imperial Spain, 1469-1716. Pronto, en 1970, publicó un largo ensayo sobre el impacto del Nuevo Mundo en el Viejo Mundo, resultado de una serie de conferencias en la Queen’s University de Belfast.

Hubo más. Desde Oxford lideró los estudios comparados del mundo Atlántico, que dieron lugar a su libro sobre los imperios británico y español en América (2006).

Fue un historiador inagotable hasta sus últimos días. En fechas recientes regresó a sus intereses originales en Cataluña, y escribió un libro en el que compara la historia de los nacionalismos escocés y catalán, de notable resonancia por el momento crítico de su publicación (2018).



Conocí relativamente tarde la obra de Elliott. Sus libros sobre el imperio español y sus ensayos sobre España en América fueron herramientas clave en algunas de las clases que dicté al inicio de mi carrera académica. Y tengo tareas pendientes, sobre todo frente a sus trabajos sobre Cataluña, relevantes para quienes nos interesamos en la historia regional, en las relaciones entre el centro y las periferias, o, en sus propias palabras, en el “drama de la política de las identidades nacionales”.



Su conferencia inaugural como Regius Professor en Oxford es un breve texto que repaso con frecuencia (National and Comparative History, 1991). Fue un mensaje dirigido contra el “provincialismo” de ciertos historiadores, los del Reino Unido o los de España –quienes “tienden a interpretar su historia nacional en términos excepcionales”–. Invitaba a comparar con el fin de reconsiderar nuestras historias nacionales, y poder apreciar así diferencias y similitudes.



Expandió en sus memorias el llamado al ejercicio comparativo, en reflejo por supuesto de sus propios trabajos, con valiosas observaciones sobre las posibilidades de aprender más de comparaciones entre las historias de Estados Unidos y Latinoamérica.

Sus memorias están llenas de lecciones. Algunas, para el oficio del historiador. “Todas las historias –aprendió de Herbert Butterfield– son informes provisionales”. Cada generación aporta nuevos datos. De Butterfield también aprendió que tanto las personalidades como las contingencias importan para entender las fuerzas que le dan forma a nuestra existencia.



Sus mensajes no son solo para historiadores. Sirven a todos aquellos interesados en comprender la compleja marcha de la humanidad. Allí está el “valor de estudiar el pasado”. Nuestra existencia, había observado en su cátedra inaugural, está sujeta a la “impredictibilidad de la vida” –a los sorpresivos eventos que periódicamente desafían nuestras certidumbres–.



J. H. Elliott creía en la “función social” de la historia. Conocer mejor el pasado nos permite enfrentar y darle sentido al mundo turbulento en el que vivimos.

EDUARDO POSADA CARBÓ

