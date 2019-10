Hudson en Colombia

Cuando murió en 1922, The Times, el influyente diario de Londres, lo llamó “el mejor escritor inglés sobre la historia natural de Suramérica”. Pero W. H. Hudson no era inglés. Nació en 1841 en Argentina, donde se lo recuerda como Guillermo Enrique Hudson. Sus padres, inmigrantes estadounidenses, se asentaron en tierras gauchas en 1833. Allí vivió Hudson hasta 1874, cuando decidió irse a Inglaterra. Tenía 33 años.

Jason Wilson, profesor emérito de literatura, ha escrito una fascinante biografía de Hudson, Living in the Sound of the Wind (2015). Es, al tiempo, una exploración de su propia experiencia. Nacido en una familia con raíces en Mauricio y Escandinavia, Wilson llegó a Inglaterra cuando era niño. Se casó con una argentina y vive entre Londres y Buenos Aires. Su dilema existencial tiene ecos del de Hudson: “He luchado toda mi vida con mis lugares de pertenencia”.



Hudson nunca regresó a la Argentina. Pareciera que hubiese tomado la decisión de cortar toda atadura con su país natal. Pareciera también que nunca dejó de veras la Argentina, que necesitara de la distancia para recrear en la literatura una hermosa naturaleza que extrañó hasta su muerte.

Su memoria es notable

en la Sociedad Protectora de Aves, establecida con su apoyo. Hay monumentos en su honor en varios sitios ingleses. Y una sorprendente carrera literaria FACEBOOK

TWITTER

Far Away and Long Ago (Allá lejos y hace tiempo), su libro más importante, es una especie de autobiografía truncada que termina con la muerte de su madre. Pero Hudson ocupa más espacio en describir el mundo a su alrededor, un mundo rural que lo maravilló desde siempre, fuente de su obra literaria. Es uno de los libros más bellos y conmovedores que recuerdo haber leído.



Wilson abre su extraordinario relato con el seguimiento de los rastros de Hudson, en Inglaterra y en Argentina.



Su recuerdo es notable en la Sociedad Protectora de Aves, establecida con su apoyo.

Hay monumentos en su honor en varios sitios ingleses, incluido el Santuario de los Pájaros en el Hyde Park de Londres, cuya inauguración en 1925 causó escándalo por la desnudez de la figura femenina en el centro de la escultura. Wilson le siguió sus rastros también en la pampa argentina. El rancho de su nacimiento es hoy el centro del parque Hudson para la Ecología y la Cultura.



En la década de 1860, Hudson comenzó a enviar pieles disecadas de aves al Instituto Smithsonian de Estados Unidos. Inició así sus vínculos con la comunidad científica, que lo honró en 1870 con el nombramiento como miembro correspondiente de la Sociedad de Zoología en Londres. Su carrera como ‘científico’ profesional no prosperó, en parte porque adoptó posiciones contrarias a las de Darwin.



Tras su llegada a Inglaterra, por motivos difíciles de explicar, Hudson no volvió a disparar contra los pájaros. Por el contrario, se convirtió en un gran aliado de quienes ya habían comenzado a proteger sus especies, un naturalista por excelencia. Para Hudson, advierte Wilson, “los pájaros exceden en belleza a cualquier otro animal”: simbolizan la vida y la libertad como pocos.



Más sorprendente fue su carrera literaria, llena de éxitos relativamente tardíos. Fue un autodidacta –nunca fue al colegio–. Aunque escribió novelas y poemas, fueron sus libros sobre la naturaleza en la pampa argentina los que le ganaron fama. Hizo amistades con notables figuras literarias en Londres. En 1912 lo eligieron miembro honorario del Royal Society of Literature.



¿Y por qué aludir a Colombia en esta columna? No sé qué tanto se lo conozca. Pero, dado el lugar tan especial que ocupa nuestro país en el mundo de los pájaros, tendríamos que adoptar a Hudson. Sus lecciones son además relevantes para muchos de los dilemas contemporáneos más serios. Como anota Wilson, hay que leer a Hudson para escapar de la locura urbana.