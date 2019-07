Fracasos de Estado

En 2005, la revista Foreign Policy publicó por primera vez el índice de los ‘Estados fracasados’. Colombia entonces apareció en el grupo puntero, entre los 20 países con mayores riesgos de colapso, en peores condiciones que Zimbabwe, Guinea y Bangladés –número 14, en zona roja–. Catorce años después, en 2019, nuestra posición en el ranquin (70) ha mejorado considerablemente.

¿Qué significado tienen tales índices? ¿Qué tanta atención deben recibir del Gobierno, de la sociedad civil, del empresariado?



Elaborado por la organización Fund for Peace, ha sido ahora rebautizado como el ‘índice de los Estados frágiles’. La fragilidad es medida a partir de nueve indicadores, tales como seguridad, desarrollo económico, número de desplazados, niveles de intervención extranjera, legitimidad estatal...



¿Cómo se llega a las distintas medidas? Es una pregunta sobre métodos, formulada en 2005 por quienes nos resistíamos a aceptar que Colombia estaba al borde del fracaso, como sugería el índice aquel año.

Dudas sobre la validez del ejercicio persisten. No obstante, año tras año, el Fund for Peace sigue publicando informes que ofrecen una radiografía global de las condiciones de los Estados, como muestra de niveles de estabilidad. Es uno de tantos otros índices que quizás sea más provechoso examinar en conjunto.



A pesar de los reparos, estos índices nos dan cierta idea de las percepciones internacionales sobre nuestra trayectoria.



Un mensaje del informe de 2019 es claro: Colombia aparece entre los 20 países con más mejoras en el mundo en los índices de la última década. Comparadas con el índice de 2005, las mejoras han sido generales, pero mayores en indicadores como ‘legitimidad del Estado’ y ‘fuga de cerebros y capital humano’.



Estas mejoras nos han sacado de la zona roja, pero nos mantienen aún en segmentos de “alerta”. Comparados con otros países de la región en el último índice, nos va mejor que a Honduras, Nicaragua, Guatemala, Venezuela y Haití, pero peor que al resto. Recibimos los más malos puntajes en dos categorías: desplazamiento humano y polarización de las élites.



Tres países latinoamericanas se destacan por estar entre los 20 con mayores deterioros mundiales: Venezuela, Brasil y Nicaragua.



Venezuela puntea entre los de mayor fragilidad regional después de Haití. Lleva seis años consecutivos de deterioro en el ranquin del Fund for Peace. El informe del 2019 observa, con natural preocupación, las crisis descomunales en emigración poblacional y salud: hay 1,2 millones de casos de malaria, cuando años atrás se había erradicado. El Gobierno dejó de publicar cifras sobre epidemias. Los problemas de seguridad y crimen organizado son similarmente severos.



Brasil lleva cinco años consecutivos de deterioro en el índice, y empata con Venezuela: ambos son los países con mayores caídas en 2019. Su nuevo presidente no ofrece mensaje de esperanzas, pero los problemas anteceden el ascenso de Bolsonaro.



Estos y otros deterioros, advierte el informe de 2019, no deben opacar la tendencia del largo plazo: en su conjunto, el mundo es cada vez menos frágil; hay significativas señales de progreso.



Imposible saber si Colombia forma parte o no de esa tendencia al progreso en el largo plazo. Por lo pronto, importa registrar la percepción internacional del momento colombiano, del que el índice del Fund for Peace es un ejemplo: el país ha mejorado sustancialmente en las últimas décadas. Lo que percibe el mundo no parece replicarse internamente.



¿Cómo consolidar las conquistas recientes y cómo aprovechar mejor esta especie de luna de miel de Colombia con el mundo? Son interrogantes que exigen urgente atención.