Federalismo en Colombia

Federalismo, descentralización, confederación, república federal –los Estados Unidos de Colombia–.



(También le puede interesar: La democracia y sus desafíos)

El debate fue intenso en el siglo XIX, desde la independencia. Sin embargo, ‘federación’ se volvió mala palabra tras el momento constitucional de 1886, y nunca se recuperó del golpe a pesar de la pésima prensa que ha tenido el régimen centralista diseñado por Núñez y Caro.



Un libro reciente de Paola Ruiz Gutiérrez nos invita de manera lúcida a repasar tan significativos temas para los destinos nacionales (Federalismo y descentralización en la Nueva Granada. Autonomía local y poder municipal en la constitución del Estado, 1848-1863, Bogotá, 2021).



Originado en una tesis doctoral en el Colegio de México, dirigida por Marco Palacios, el texto ha sido publicado por la Universidad de los Andes y su lanzamiento tuvo lugar esta semana. Tan solo tengo espacio aquí para resumir algunas reflexiones motivadas por mi lectura y el interesante panel donde tuve el honor de participar.



El libro de Ruiz Gutiérrez se ocupa de un tema de enorme significado para el entendimiento de la formación del Estado y de la articulación de un cuerpo nacional en el que los contemporáneos solían destacar, ante todo, su heterogeneidad. En esa diversidad geográfica y cultural, multiplicada dentro de las provincias, las ideas federalistas y descentralizantes encontraban un auditorio natural, entusiasta y receptivo a lo largo y ancho del territorio colombiano.

Frente a una historiografía obsesionada con las guerras civiles y el conflicto, su libro contrapone otro retrato de la política neogranadina, donde el debate de opinión (...) gana protagonismo. FACEBOOK

TWITTER

A mediados de siglo, nos dice Ruiz Gutiérrez, existía cierto consenso alrededor del federalismo. Pero ¿cómo darle forma? Ese interrogante cautivó la imaginación neogranadina y es el foco de atención de su libro. Y allí radica una de sus novedades, al examinar el periodo que antecedió al Olimpo Radical. O, en términos más prácticos, ¿cómo ocurrió que de 36 entidades territoriales en 1855 pasáramos a 9 estados federales en 1863?



Una de las contribuciones más valiosas del trabajo de Ruiz Gutiérrez se encuentra en el rescate que hace de la intensa deliberación nacional alrededor del tema. Frente a una historiografía obsesionada con las guerras civiles y el conflicto, su libro contrapone otro retrato de la política neogranadina, donde el debate de opinión y las discusiones parlamentarias ganan protagonismo central.



De particular interés, y de suma originalidad, es el examen que Ruiz Gutiérrez hace de las consultas sobre la materia emprendidas por el Gobierno en 1855. No estaba obligado. Se acudía, pues, a un instrumento informal, “de naturaleza política”, sobre el precedente de otra consulta que desembocó en la reforma de 1843. Pero en ambos casos se quiso auscultar la opinión, en búsqueda de cierto “consenso” antes de la reforma constitucional.



A las consultas gubernamentales se sumaron cientos de “peticiones, memoriales y representaciones” enviados al Congreso, desde todos los rincones del país –por los vecinos parroquiales, sus cabildos, las legislaturas provinciales...– , un extraordinario acervo informativo que reposa en los ricos archivos del Congreso.



Tal ejercicio ofrece sólidos elementos para reinterpretar nociones muy arraigadas en la historia colombiana que identifican nuestras constituciones con “cartas de batalla”, con énfasis en la violencia. Ello no niega el peso de las guerras civiles en importantes instancias constitucionales. Pero sugiere, sí, apreciar matices. La sesuda investigación de Ruiz Gutiérrez muestra que las constituciones fueron “mecanismos que buscaron articular” muy diversos intereses en la construcción del Estado.



El legado de la experiencia federal en Colombia es inmenso. Este libro de Paola Ruiz Gutiérrez nos invita a revalorarlo.

EDUARDO POSADA CARBÓ

(Lea todas las columnas de Eduardo Posada Carbó en EL TIEMPO, aquí)