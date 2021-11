Experimento subvalorado

Un acontecimiento editorial. No creo exagerar al llamar así la publicación del libro de Hilda Sabato Repúblicas del Nuevo Mundo: El experimento político latinoamericano del siglo XIX (Taurus, 2021). Es ciertamente un acontecimiento para los interesados en la historia política latinoamericana –aunque publicado originalmente en inglés por Princeton en 2018, esta versión en castellano expande el horizonte para sus lectores naturales–.



Hilda Sabato es una de las más notables historiadoras de la región, de renombre internacional.



Tras su grado de historia en la Universidad de Buenos Aires, su ciudad natal, estudió su maestría y doctorado en Londres. Su producción académica es vasta, diversa y llena de valiosos aportes para el entendimiento del pasado latinoamericano, ya sea sobre la historia agraria argentina o la formación de la ciudadanía en la región –el tema de un coloquio que organizó en Bogotá, conjuntamente con Gonzalo Sánchez, de la Universidad Nacional–.



Los ciudadanos son en buena parte protagonistas centrales de su nuevo libro, que ofrece un lúcido examen de la experiencia "revolucionaria" de la región en el siglo XIX, al tiempo que adelanta novedosas interpretaciones. Había tratado algunos de los temas en sus investigaciones anteriores, como en su magnífico libro La política de las calles (1998), o sus ensayos en prestigiosas revistas académicas, como American Historical Review y Past & Present.



Pero en Repúblicas del Nuevo Mundo hay además un esfuerzo descomunal por incorporar la literatura que en las últimas décadas ha transformado la historiografía política del siglo XIX latinoamericano. Su resultado no es una simple síntesis, sino más bien una narrativa original, una invitación a ver las cosas con otros ojos.

Sabato abre su libro con una observación familiar sobre el experimento político republicano que tuvo lugar en Hispanoamérica tras la independencia, en dimensiones sin precedentes (con excepción de Estados Unidos), sin "modelos" obvios para seguir. No fue un experimento imitativo; hubo adopciones e innovaciones. Y el experimento perduró. Sabato propone apreciarlo en sus "propios términos" (cito de la edición en inglés) y reconsiderar la arraigada idea del "fracaso", aún tan predominante.



Su ejercicio se enfoca en tres aspectos de la política decimonónica: elecciones, ciudadanía armada y opinión pública. Sobre las primeras, destaca el carácter incluyente del sufragio (en comparación con Europa y Estados Unidos) y los niveles y estrategias de movilización popular. Sobre la segunda, logra "desagregar" la noción de violencia y revalorar el papel político de las milicias en el orden republicano. Sobre la última, subraya la importancia de la "sociedad civil" y de la prensa, en sus conexiones con la política.



En esos tres aspectos, observa Sabato en el ensayo interpretativo que cierra el libro, se encuentran los "pilares de la construcción y legitimidad de la autoridad". No fue una tarea sencilla, en la que "los pocos tuvieron que acudir a los muchos". Los "pocos no fueron tan pocos" ni fueron los mismos que formaban las élites coloniales. Sabato no niega continuidades, pero su análisis resalta las novedades de los liderazgos políticos expandidos en las "revoluciones" de la independencia, y las relaciones complejas con los sectores populares. Y le reconoce autonomía a la política. Ello no significa que las estructuras económicas y sociales no tuviesen peso en el origen del poder, inexplicable, sin embargo, sin las "habilidades políticas de apelar a las mayorías".



Repúblicas del Nuevo Mundo, de Hilda Sabato, es un hito historiográfico que debemos celebrar.

EDUARDO POSADA CARBÓ

