Este 'viaje inconcluso'

Es un ensayo que siempre encuentro oportuno repasar: ¿Dónde y cuándo se inventó la democracia?, escrito por el profesor John Markoff ('Comparative Studies in Society and History', 1999). Pero esta vez me parece especialmente oportuno por la cumbre democrática convocada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y que tuvo lugar la semana pasada.



(También le puede interesar: La cumbre democrática)

La historia de Markoff debería ser aleccionadora para los centros de poder mundial que, en la segunda mitad del siglo XX, se ufanaron de marchar a la vanguardia democrática. Sería, ante todo, una lección de modestia.



Los centros mundiales del poder, nos dice Markoff, no siempre fueron grandes innovadores democráticos. Con frecuencia lo fueron países en su momento periféricos, como fue el caso de los mismos Estados Unidos en los orígenes de la democracia moderna, durante el siglo XVIII.



Más aún, países occidentales que pudieron haber abierto rutas democráticas pronto experimentaron retrocesos, en un camino lleno de barreras.



Considérense tan solo la tardanza estadounidense en abolir la esclavitud, y en otorgar la ciudadanía a los pueblos indígenas, y los movimientos para excluir del voto a la población afroamericana. Considérese también allí la sobrevivencia del Colegio Electoral para decidir sobre la elección presidencial.



La lista en Europa sería más amplia. Suiza, por ejemplo, fue uno de los primeros países en darles el voto universal a los hombres, pero tan solo se les dio el voto a las mujeres en la década de 1970. La democracia británica convive todavía con una Cámara Alta cuyos miembros tienen sus cargos o por herencia o por nombramientos de tonos políticos. El "cesarismo democrático", una expresión popularizada por el venezolano Laureano Vallenilla Lanz, fue la forma de llamar al imperio de Napoleón III en Francia.

Antes de dar lecciones, sus intervenciones (al comienzo y al final del evento) llevaban más bien un mensaje de convocatoria para repensar la democracia en momentos que parecen de crisis global. FACEBOOK

TWITTER

La democracia necesita campeones", observó Biden al inaugurar la cumbre virtual de la semana pasada. Biden no reclamó el título para Estados Unidos. Reconoció que la democracia en su país no estaba a la altura de sus ideales –en realidad, la "lucha continua" de la democracia–. Y antes de dar lecciones, sus intervenciones (al comienzo y al final del evento) llevaban más bien un mensaje de convocatoria para repensar la democracia en momentos que parecen de crisis global.



Con esta iniciativa, Biden busca, claro está, recuperar para su país el liderazgo internacional perdido durante los años de Trump, y va dirigida a dos auditorios: nacional e internacional.



Algunos creen que solo Estados Unidos podría liderar tal iniciativa (véase el artículo de Elise Labott en The Guardian, 15/12/2021). Sigue siendo el país con más recursos disponibles. Pero existen múltiples organizaciones dedicadas a promover la democracia. Una convocatoria multilateral, vale insistir, podría ser más efectiva.



Con todo, puesta en marcha, la convocatoria de Biden es un esfuerzo valioso que merece más eco en la opinión pública internacional –cuyo interés ha parecido más concentrado en la lista de invitados que en la sustancia de la agenda propuesta–. Pero Biden y su equipo organizador harían bien en repasar el mensaje del profesor Markoff, con el fin de motivar mejor el poder innovador de la "periferia", el "Sur Global".



Un "viaje inconcluso": así llamó a la democracia el profesor emérito de Cambridge, John Dunn, en el libro que editó sobre su largo pasado. Sus ensayos cubrieron la accidentada trayectoria democrática desde la Grecia antigua hasta comienzos de la década de 1990, cuando muchos celebraban que la democracia habría triunfado para siempre. La euforia no duró mucho. Fue una celebración que ignoró las lecciones de la historia.

EDUARDO POSADA CARBÓ

(Lea todas las columnas de Eduardo Posada Carbó en EL TIEMPO, aquí)