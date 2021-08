¿Esperar la próxima?

30 de diciembre de 2019. Casos conocidos: 4. Aquel día, Jeremy Farrar, director del Wellcome Trust, fundación líder en investigar temas de la salud, se encontraba en un aeropuerto de Ruanda, de regreso a Inglaterra.

Allí, mientras navegaba en su celular, se enteró de una “neumonía misteriosa” aparecida en un hospital chino. De inmediato se comunicó con el jefe del Centro para la Prevención de Infecciones de la China, quien le confirmó que los casos detectados habían sido reportados a la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Lo demás es historia, una trágica historia cuyo fin estamos aún por ver. Farrar no ha esperado su final para contar lo sucedido hasta mediados de este año. Lo hizo en compañía de la periodista del Financial Times Anjana Ahuja. El resultado es un libro extraordinario que abre con la anécdota del aeropuerto y cierra con unas advertencias sobre el futuro (Spike: The Virus vs. the People. The Inside Story, Profile Books, 2021).

Aunque sigue un orden cronológico, el libro ofrece varios relatos paralelos.



El primero narra la historia de la pandemia en su escenario global, desde sus orígenes en Wuhan. Las autoridades chinas tardaron semanas en divulgar lo que conocían (que el virus era transmisible de persona a persona), mas el 24 de enero del 2020 “el mundo ya tenía toda la información que necesitaba” para actuar. Y muchos tardaron –incluida la OMS–.



Pero Farrar destaca los valiosos esfuerzos globales para enfrentar el problema. Sobresale la tarea de una comunidad científica de ramificaciones internacionales, dispuesta a compartir la información requerida para dar con soluciones a la crisis. Gracias a un encuentro organizado por la OMS en Ginebra, que congregó a más de 500 expertos (en persona o remotamente), se generó la dinámica que permitió identificar “el diagnóstico, el tratamiento y la vacuna para el covid-19 en menos de un año”.



El segundo relato es nacional, enfocado en el Reino Unido, donde Farrar tiene asiento en Sage, el importante comité de asesores del Gobierno para asuntos de emergencia. Las actas de sus sesiones se han hecho públicas –son, pues, fuente de su análisis–.

Farrar elogia la tarea de los voceros científicos del Gobierno, pero su juicio sobre la administración de Boris Johnson es duro: falta de planes, “ausencia de liderazgo”, el Gobierno ignoró repetidamente los consejos científicos. Tardó semanas en decretar el confinamiento en marzo de 2020; lo volvió a hacer en septiembre; sus decisiones confusas en el invierno pasado “prepararon el escenario para lo que solo puede describirse como una carnicería”: el aumento de las muertes en los meses que siguieron.



A lo largo de sus páginas hay también un relato personal. Farrar nos cuenta una “historia desde adentro”, con íntimo conocimiento de sucesos centrales, como director del Wellcome Trust, asesor de gobiernos, y científico dedicado por décadas a estudiar y combatir epidemias. Su protagonismo va acompañado de interesantes reflexiones sobre su dilema de permanecer como asesor (honorífico) de un gobierno que hacía caso omiso de las recomendaciones de los científicos.



30 de mayo de 2021. Casos conocidos: 169 millones. Muertes: 3,5 millones. Es el registro del último capítulo del libro. Las cifras han seguido en ascenso. Nuevas variantes amenazan con limitar los logros de las vacunas. Las consecuencias de otros posibles virus pueden ser “apocalípticas”. Urgen mayores acciones globales, sobre todo en los países pobres, sin los recursos para vacunar. La salud mundial debe estar en la agenda central de todos los gobiernos.



Y una repetida advertencia: nadie está seguro hasta que todos lo estemos.

EDUARDO POSADA CARBÓ