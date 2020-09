Escenarios de pandemia

“Es la economía, estúpido”: la famosa frase del estratega de Clinton que le sirvió para derrotar a Bush Sr. en 1991 se ha vuelto lugar común. La tentación de ajustarla a las circunstancias de hoy es irresistible: ‘Es el coronavirus, estúpido’.

Parecería intuitivo, de Perogrullo. Tras los trágicos resultados de una pandemia que ha cobrado casi 200.000 vidas en Estados Unidos y sigue golpeando duramente a su población, era de esperarse una campaña electoral enfocada en el manejo que Trump le ha dado a la crisis.



Pero no. Trump está jugando con la carta de la “seguridad” y ha logrado colocar a sus oponentes a la defensiva. Y los mantiene más a la defensiva con el mantel de desconfianza que ha difundido sobre el sistema electoral norteamericano –sorprendente y extraordinaria acción de un presidente de la república–.



“Elección fea”, la llamó The Economist la semana pasada, en eco de las preocupaciones crecientes sobre los mismos destinos democráticos en la cuna de la democracia moderna.



El escenario no es alentador. Hay retos y temores en muchos frentes.



Los retos obedecen en buena parte a problemas de una organización electoral en extremo descentralizada y con una infraestructura empobrecida, a los que se suman las complicaciones de la pandemia. Algunos estados han reducido el número de centros de votación. Se esperan largas colas para llegar a las urnas. Mucha gente, de todas maneras, preferiría votar por correo. Deficiencias en el correo imposibilitarían contar los votos a tiempo.

El escenario no es alentador. Los temores son de marca mayor. El temor más notable proviene de la erosión de la confianza en el sistema electoral

Los temores son de marca mayor. Hay preocupación por la falta de certeza sobre el resultado electoral el 3 de noviembre, día de la votación. La prolongación de la incertidumbre no tendría que ser de por sí un problema. Se requiere paciencia. Pero la incertidumbre puede volverse explosiva si el electorado no mantiene la confianza en los procedimientos.



El temor más notable proviene de la erosión de la confianza en el sistema electoral. El mismo Trump se ha encargado de propagar la idea de un posible “robo” electoral. Ha minado en particular, como lo subraya el informe de The Economist, la confianza en el voto por correo –que se espera favorezca más a Biden, el candidato demócrata–.



“Pesadilla”, “catástrofe”, “caos”, “confusión ciudadana” son algunas de las expresiones de Dahlia Lithwick al examinar el escenario electoral norteamericano (‘US 2020. How bad could it get?’, Prospect, octubre de 2020).



Lithwick plantea el interrogante que hoy quizás cause más preocupación: “¿Qué sucederá si el presidente rehúsa conceder victoria?”. Su respuesta parece a primera vista inconcebible: una posible “intercesión militar en una transición impugnada”. En este catastrófico escenario, todos reclaman victoria, los estrados judiciales no son capaces de dirimir el conflicto, la gente se ha tomado las calles...



¿Exageración? “El consentimiento del perdedor” es una de las premisas fundamentales para la sostenibilidad de las democracias. Las referencias al comportamiento de Al Gore en 2000 son hoy oportunas. Pero, como señalan el informe en The Economist y Lithwick en Prospect, no estamos en el 2000. Y un panorama de elecciones deslegitimadas por anticipado en los mismos tuits presidenciales produce naturales alarmas.



Trump sigue desafiando la pandemia. Este martes desatendió las regulaciones de Carolina del Norte y se encontró con cientos de seguidores sin máscara.



Quien triunfe en las elecciones el 3 de noviembre tendrá que enfrentar aún los embates del coronavirus. Contará tal vez con la ayuda de la vacuna. El reto de devolverle confianza al sistema electoral es de otro orden, pero también descomunal.

EDUARDO POSADA CARBÓ