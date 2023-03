En tiempos de crisis política sirve de pronto regresar a viejos textos, repasar conceptos básicos que ayuden a no perder perspectivas. Y en estos tiempos de crisis democrática quise darle una mirada al ensayo de Bernard Crick In Defence of Politics, cuya primera edición (1962) celebró hace poco 60 años.



Crick abre su libro con una humilde advertencia sobre la sencillez de su ejercicio: “Restaurar la confianza en las virtudes de la política como una gran y civilizadora actividad humana”. Fue en su momento un valioso esfuerzo para enfrentar la “antipolítica” propagada por discursos revolucionarios, aterrizar las utopías, y buscar salidas a los dilemas de su tiempo.

Su primera reflexión es sobre la naturaleza del “gobierno político”, donde explica con claridad su concepción de la política: una actividad compleja que permite conciliar los diversos intereses de una comunidad. El “gobierno político” se impone allí donde hay diversidad, “no trata de reducir todas las cosas a una sola unidad” y requiere espacios de “libertad”.

La “política” que defiende Crick se contrapone a la arbitrariedad y a la coacción. Favorece la deliberación y el diálogo, mutua tolerancia y respeto a la oposición. “La política –concluye en sus reflexiones preliminares– es una forma de gobernar sociedades divididas; y la mayoría de las sociedades están divididas, aunque algunos piensan que ese es el problema”.

Muchos de sus planteamientos generales sobre la política no han perdido vigencia. El repaso del libro de Crick es refrescante y oportuno en estos tiempos de crisis.

En el resto del ensayo, Crick elabora su defensa de la política contra una serie de enemigos: las ideologías, los nacionalismos, la tecnología, los falsos amigos y hasta la misma democracia.

Su defensa de la política frente a la democracia es uno de sus primeros capítulos. Crick no estaba allí diciendo nada nuevo. Tocqueville había advertido, más de un siglo atrás, sobre las amenazas de la tiranía de las mayorías. Crick, en efecto, alude a Tocqueville antes de criticar a los “populistas” estadounidenses que entonces reclamaban “democracia directa”, uno de los “grandes mitos de la política norteamericana, de la izquierda y la derecha”.

Crick identifica bien los riesgos inherentes en toda trayectoria democrática. Como “instrumento de gobierno”, la democracia exige “popularidad”, cuya “construcción” puede desviarse hacia la movilización de las masas contra sus supuestos enemigos hasta “destruir toda oposición”.

Es claro que la “democracia” que Crick apunta en sus críticas no es la “representativa”. Su concepción de la política, su defensa del pluralismo y la diversidad lo colocan en el campo de la democracia representativa, contrapuesto a las manifestaciones del populismo.

Si queremos una democracia que se identifique con los valores de la libertad, la libre discusión, la tolerancia de la oposición, “los gobiernos populares, y todas estas cosas al tiempo”, observó Crick hace seis décadas, importa entonces conocer bien los peligros de las rutas “democráticas” que conducen al despotismo. En textos posteriores, Crick hizo defensas explícitas del reformismo democrático frente al populismo.

Al cumplirse los sesenta años de su publicación, la revista Society invitó a varios profesores a reflexionar sobre el libro de Crick. La sola organización del “foro” es indicativa del interés que In Defence of Politics sigue despertando. El mundo de hoy no es el de Crick, como observó uno de los participantes en dicho “foro”: pocos sospecharon entonces las dimensiones de la revolución tecnológica con sus nuevos retos para la política contemporánea.

No obstante, muchos de sus planteamientos generales sobre la política no han perdido vigencia. El repaso del libro de Crick es refrescante y oportuno en estos tiempos de crisis.

EDUARDO POSADA CARBÓ

