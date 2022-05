¿El regreso de Occidente?

Ese fue el título de la portada, sin interrogantes, de la revista inglesa New Statesman hace casi un año (4/6/2021). La reflexión sobre los destinos del llamado ‘Occidente’ fue entonces motivada por el encuentro de la Conferencia de Seguridad de Múnich (CSM), un foro dedicado desde 1963 a discutir temas de seguridad mundial (el ‘Davos’ del mundo diplomático, según The Guardian).



¿Vivimos una nueva era “sin Occidente”?



Westlessness (no le encuentro traducción ajustada, ni en Google) había sido el concepto previamente adoptado por el mismo foro al reflexionar sobre un panorama internacional sin la hegemonía “occidental”, ya por su propia decadencia o por los desafíos crecientes de otros países –en particular, por el ascenso de China–. Ahora, tras la guerra de Putin contra Ucrania, el debate cobra una vez más actualidad.



¿Estamos frente al regreso de ‘Occidente’? ¿O ante otra manifestación de Westlessness? ¿Y es acaso ‘Occidente’ una categoría de análisis útil?



‘Occidente’ es una palabra “vaga y que puede significar más de una cosa”, observó Jeremy Cliffe, editor internacional de New Statesman y autor del artículo anunciado por aquella portada del año pasado. Cliffe sugiere distinguir entre su dimensión geopolítica y los valores que representa para interpretar mejor la coyuntura hacia el porvenir: “poder Occidental” y “valores Occidentales”.



Ambas dimensiones plantean problemas.



‘Occidente’ es una referencia geográfica que suele identificar a Estados Unidos, Canadá y a una buena parte de Europa. Pero, como el mismo Cliffe reconoce, algunas de sus manifestaciones incluyen a países orientales como Japón. Tal referencia geográfica ampliada tiene, por supuesto, serias limitaciones históricas –tan solo comenzó a utilizarse después del fin de la Segunda Guerra Mundial–.

La expresión ‘valores Occidentales’ es aún más problemática. Se la asocia con los principios de la democracia liberal, incluidos la tolerancia, la limitación del poder estatal, la igualdad ante la ley y la protección de los derechos humanos. Se trata, con frecuencia, de una asociación complaciente, y esencialista, como si tales valores hubiesen coexistido desde siempre en el tal “mundo Occidental”, como si le fuesen connaturales.



Se trata de una expresión ahistórica, que ignora el pasado de un ‘Occidente’ que atropelló brutalmente esos valores que reclama como exclusivamente suyos, un pasado tan lejano como cercano –baste repasar los protagonismos europeos en la Segunda Guerra Mundial–.



Y es que, además, ‘Occidente’, ni ayer ni hoy, ha sido una entidad homogénea, definida para siempre, sin conflictos internos dentro de cada uno de los países pertenecientes al club. ¿No representan Trump y sus seguidores que asaltaron el Capitolio en enero de 2021 amenazas a los “valores Occidentales”?



El triunfo de Biden animó por momentos la idea del “regreso de Occidente”. Y la guerra rusa contra Ucrania parecería hacerlo obligatorio. ‘Occidente’ se encuentra bien presente en el debate. Putin lo utiliza para identificar a sus enemigos. Círculos oficiales e intelectuales en Europa y Estados Unidos siguen aferrados a una expresión inadecuada.



Cliffe proyectó en su artículo tres escenarios. Uno, ‘sombrío’, en el que Occidente sigue en caída en un mundo liderado por China. Otro donde Occidente vuelve a imponerse. Un tercero, en el medio, con espacios para el entendimiento global. Pero Cliffe no pierde la esperanza en ‘Occidente’ –como “entidad cultural”, o “conjunto de valores”–.



No alcanza a comprender que la defensa genuina y universal de los llamados “valores Occidentales” exige ‘desoccidentalizar’ a Occidente.

EDUARDO POSADA CARBÓ

