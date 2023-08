El país para principiantes

Fue su título inicial: ‘Colombia para principiantes’. El editor de la revista inglesa que lo publicó en 1990, London Review of Books (LRB), decidió cambiarlo por el mórbido que aún nos identifica: ‘Homicidio en Colombia’. Al incluirlo en su colección de ensayos, Del poder y la gramática, Malcolm Deas regresó al original: “Una tiera de leones: Colombia para principiantes”.



“No hay leones en Colombia”, advertió Deas casi al comienzo de su ensayo. Aquel título original se refería a un verso de Ruben Darío –el poeta nicaraguense conocía poco el país–. Con el cambio del titular, los lectores de la revista inglesa no pudieron percibir la ironía del mensaje que le animaba: ilustrar a un público anglosajón ignorante de las complejidades colombianas.

Deas fue, sin embargo, explícito y, paso seguido al preámbulo del ensayo, con alusiones a las musas de Darío y Rafael Núñez, y a las drogas y matanzas que nos siguen dando fama, observó que su propósito era “insinuar” que el país tenía “una historia complicada e interesante y que su política no es lo que podría esperarse”.

Las cosas han cambiado mucho desde 1990. Pero la lectura del ensayo de Deas conserva toda su frescura. Su mensaje, hoy entendido por muchos, se mantiene no obstante con frustrante actualidad.

Hace tres décadas, cuando despegaba en firme la tercera ola de la democracia, Colombia no encajaba en los estudios de la “transición” que tánto ocuparon a los científicos sociales del momento.

No era “fácil captar” cuál era su sistema político, Deas anotó, mientras intentaba explicarlo a sus lectores del LRB: el poder estaba fragmentado; las elecciones tenían altos grados de incertidumbre; sus gobiernos hacían enormes fuerzos para lograr la paz; había que dar créditos a las tareas del Congreso y a su pobremente entendida democracia … Reconocía sus múltiples fallas, como las derivadas de las prácticas clientelistas, aunque “no hay nada en ellas que sea exclusivamente colombiano”.

“Uno se cansa de explicarle el país a los extranjeros”, dijo en alguna ocasión. Y hasta cierto punto es posible que ello le hubiese reforzado su decisión de escribir de manera predominante para un público colombiano.

Deas no se cansó del todo. Así lo muestran las cartas que dirigía con alguna frecuencia a los editores de los periódicos británicos.

Sus preocupaciones porque se entiendese mejor la realidad colombiana eran extendibles a Latinoamérica. Cuando estalló la guerra de las Falklands/Malvinas, le dirigió una carta al The Times de Londres donde señalaba el desconocimiento de sus editoriales sobre la región. En respuesta, lo invitaron a que dejara de enviar cartas y que mejor escribiera editoriales para el periódico –lo que hizo por varios años–. Más recientemente, la crisis venezolana también fue objeto de sus corresponsalías que buscaban corregir fáciles estereotipos.

Mantuvo especial atención de todas formas por la imagen de Colombia. “Su versión de la historia de Colombia, tanto en el corto como en el largo plazo”, le escribió al editor del The Guardian en 2016, “con simplistas hasta el punto de la distorsión”.

“Es extraordinario cómo persisten los estereotipos”, observaba. Afuera y adentro. Le parecía “una gran pena, puesto que la historia colombiana era tan interesante”.

¿Para qué molestarse tanto con las complejidades, en particular con la necesidad de entender mejor el aparentemente confuso “sistema político colombiano”?, Malcolm Deas se preguntaba casi al final de aquel ensayo del London Review of Books. Su respuesta no pudo ser más lúcida: “porque es dentro del contexto de este sistema político donde el país tiene que resolver sus problemas”.

EDUARDO POSADA CARBÓ

