‘El ideal de lo práctico’

Así se llamó una de sus obras más notables, publicada en inglés en 1976: The Ideal of the Practical. Colombia’s Struggle to Form a Technical Elite. Ya para entonces su autor, Frank Safford (1935-2022), se destacaba quizás como el más joven entre los académicos estadounidenses que contribuyeron a modernizar los estudios sobre la historia colombiana.



Oriundo de El Paso, Texas, Safford terminó sus estudios doctorales en Columbia y continuó su carrera en la Universidad de Northwestern hasta el retiro como profesor emérito. Su tesis doctoral, Commerce and Enterprise in Central Colombia, 1821-1870, nunca se publicó, aunque informó todo su trabajo y es consulta obligatoria para quienes se dedican a investigar el pasado colombiano. Según Enrique Ogliastri, existe una traducción de esta “obra maestra”; ojalá se publique (El Espectador, 22/6/2022).



La producción de Safford fue bastante diversa, si bien enfocada en el siglo XIX. Pero cubrió la historia colombiana y latinoamericana con amplitud y bastante originalidad. Muchos de sus ensayos son clásicas referencias, como, por ejemplo, sus artículos sobre los aspectos sociales de nuestra política y sobre el papel de los antioqueños en el desarrollo económico del país; o sus capítulos sobre ideologías y política de la región en el Cambridge History of Latin America, y sobre la construcción de los estados tras la independencia.



Su libro más conocido es el que escribió con Marco Palacios (Historia de Colombia: País fragmentado, sociedad dividida), en el que Safford fue el autor de los capítulos hasta 1876. Su examen allí de los orígenes de los partidos Conservador y Liberal es una reconstrucción minuciosa que revisa con lucidez la “narrativa maestra” sobre sus raíces bolivarianas y santanderistas.

Tuve la suerte, y el honor, de contar con la valiosa colaboración de Safford en varios proyectos. Su capítulo sobre las guerras civiles latinoamericanas, en el libro editado por Rebecca Earle (Rumours of War), muestra cómo el caso colombiano le servía para enriquecer las discusiones sobre la región. Su origen tejano (con frecuencia manifiesto en sus atuendos), motivó su especial sensibilidad por las diferencias regionales colombianas –así se puede ver en su excelente capítulo sobre la economía en la Historia de Colombia publicada por Mapfre/Taurus–.



Fueron pocos nuestros encuentros personales, pero conservo de todos muy gratas memorias. Uno de ellos, tal vez el último, fue en una conferencia de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (Lasa) en Chicago, en 2014, cuando presidió un panel sobre la necesidad de promover la historia de los parlamentos en la región. Era un participante regular de las conferencias de Lasa, donde animaba las reuniones de colombianistas en un grupo que él bautizó como Los Inmarcesibles, reflejo de su sentido del humor. En una entrevista con Hernán David Jiménez Patiño, Safford lamentó que, años después, se abandonara el nombre dizque porque le “faltaba seriedad”.



Al saber la triste noticia de su muerte esta semana, repasé algunas páginas de su “ideal de lo práctico”. Su epílogo tiene líneas que pueden sorprender: a comienzos de la década de 1960, una tercera parte de los estudiantes de educación superior en Colombia hacían carreras en ciencia y tecnología –la proporción más alta en Latinoamérica y con pocos paralelos en el mundo–; si a ellas se suman administración de empresas y economía, la proporción superaba las dos terceras partes.



EDUARDO POSADA CARBÓ

