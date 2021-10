¿El fin de la pandemia?

Parecería en principio una predicción aliviadora. "Todas las pandemias llegan eventualmente a su fin": así abrió un editorial reciente de la revista The Economist (16/10/2021). Alivia saber que la pandemia causada por covid-19 llegará a su fin. Preocupa, sin embargo, el adverbio "eventualmente", cargado de bastante incertidumbre.



¿Cuándo podemos esperar que llegará a su fin? ¿Y qué significa llegar a su fin?

Hace un par de meses, cuando levantaron las restricciones en Inglaterra, existió a ratos la sensación de que, por lo menos en los confines de la isla, el problema estaba controlado. Ante todo, la campaña de vacunación había logrado notables conquistas –cada día se registraban menos y menos casos de infecciones, hospitalizaciones y muertes–.



Aunque las restricciones inglesas nunca fueron draconianas, comenzó a respirarse un extraordinario ambiente de libertad en los espacios públicos. Las manifestaciones de sociabilidad se multiplicaron. Personas por lo general retraídas se convirtieron de pronto en ávidos conversadores. La tentación de saludar de mano o con abrazos era casi irresistible entre una población que ganó fama mundial por su estoicismo.

No fue un simple regreso a la normalidad.



La máscara es una nueva pieza de vestuario, de uso generalizado en supermercados y tiendas, en la calles y en los salones de clases, en trenes y buses, así muchos se resistan por razones políticas incomprensibles o por simple fastidio. Se mantienen restricciones para viajar fuera del país. Y se vive en estado de alerta. Es útil tener a la mano un paquete de pruebas caseras ante cualquier síntoma del virus, causa frecuente de cancelación de compromisos a última hora.

En las últimas semanas, sin embargo, las infecciones en Inglaterra volvieron a dispararse –en algún momento superaron los 50.000 casos diarios–. Esta reincidencia se atribuye a la reapertura de los colegios, donde los niveles de vacunación entre la población menor son aún relativamente bajos.



"Eventualmente" la pandemia llegará a su fin, pero el crecimiento reciente de los casos en Inglaterra es clara señal de que el problema sigue vivo, una advertencia más sobre la necesidad de no bajar la guardia.



Hay razones para temer que el problema se recrudezca durante el invierno; una de las pruebas que, según The Economist, el mundo deberá pasar antes de ver el fin de la pandemia. Esta primera prueba afecta sobre todo a aquellos países donde las bajas temperaturas obligan a la gente a recluirse en “espacios cerrados, en los que el virus se multiplica".



La segunda prueba es la de las nuevas variantes, que no vayan a desatar infecciones resistentes a las vacunas ya desarrolladas con tanto éxito. Finalmente, la revista inglesa llama la atención sobre "la mayor prueba": "Cómo proteger al billón o más de personas sin inmunidad". Es decir, aquellos que no se han vacunado, un problema que afecta en particular a los países pobres.



Importa insistir en esta última prueba, por definir la misma pandemia, su naturaleza global, por la necesidad de entender que es difícil ver el fin de la crisis desde la estrecha perspectiva de las fronteras nacionales.



De cualquier manera, el fin de la pandemia, como advierte The Economist, no significará su "erradicación": Nos espera "en cambio otro virus endémico", de ciclos regulares como la influenza. Estaremos frente a nuevos desafíos, quizás no en las proporciones de lo ocurrido en estos casi dos años de pandemia.



Aquello ocurrirá "eventualmente". Por lo pronto, es iluso pensar que el fin de la pandemia está a la vuelta de la esquina. Y estamos aún por conocer sus repercusiones económicas y políticas.

EDUARDO POSADA CARBÓ

