El crimen de la guerra es el título del libro póstumo de Juan Bautista Alberdi (1810-1884), gran pensador liberal argentino.



No es su obra más famosa. Su texto parece una colección de notas para un libro que estaba por escribir. Sin embargo, encuentro su lectura relevante frente a la tragedia que se desenvuelve hoy en Ucrania, tras la invasión de tropas rusas ordenada por Putin el pasado mes de febrero.



Y la encuentro relevante por varios motivos: su razonamiento humanitario en la condena de la guerra; su llamado a una “sociedad de naciones” como la única forma de garantizar la paz mundial; su apelación al tribunal de la opinión pública internacional para juzgar las guerras; su fe en la democracia como régimen promisorio para la convivencia pacífica entre las naciones.



Para Alberdi, toda guerra debe calificarse, en principio, como “un crimen contra la humanidad”. Los motivos para justificarla son escasos. El interés territorial, por ejemplo, es el “más injusto y arbitrario” de sus pretextos. Las guerras “por deudas”, por “intereses materiales”, por “pretendidas ofensas al honor nacional” son simplemente “guerras de barbarie”.



Su condena de la guerra fue casi equivalente al pacifismo. Encontraba contradictoria la expresión ‘guerra justa’: “La guerra es la pérdida temporal del juicio”. Aceptó, no obstante, que la guerra podía ser considerada “un derecho por excepción rarísima”. Hugo Grocio, uno de los padres del derecho internacional y cuya obra Alberdi tuvo como referencia, la consideró como tal “en defensa propia”.

Allí surgía, sin embargo, el gran interrogante: “¿Cuál es el juez encargado de discernir que la guerra es un derecho y no un crimen?”.



Alberdi ofreció dos respuestas. La primera fue la formación de una “sociedad de las naciones”. Fue una vaga propuesta de una “especie de federación” de Estados aglomerados a partir de su multiplicación, base de “un gobierno internacional común de todos los pueblos que forman la humanidad”. Parecía preferir cuerpos intermedios para conformar un “gran jurado de las naciones”, por encima del arbitrio de los grandes Estados.



Su segunda fórmula parece hoy más avanzada para su tiempo. A falta de una autoridad, Alberdi apeló a la sociedad internacional, no como una organización entre estados sino como lo que denominó “pueblo-mundo” –la unión universal de los individuos en cuanto seres humanos, también sujetos del derecho internacional–.



Proponía así la necesidad del fallo de la opinión internacional, “posible y práctico desde que la prensa, la tribuna se han encargado de recoger los votos del mundo entero”.



En su momento Alberdi no creía que las condiciones estaban dadas para el establecimiento de la democracia, y alcanzó a cuestionar si “las democracias del porvenir” serían más capaces de establecer “orden y tranquilidad internacional” que las “monarquías del pasado”. Pero proyectaba hacia el futuro la formación de una “sociedad internacional” sobre bases democráticas: “La gran faz de la democracia moderna es la democracia internacional”.



Alberdi creía en el progreso. “Las guerras –vaticinaba– serán progresivamente más raras por la misma causa que disminuye el número de crímenes: la civilización moral y material, es decir, la mejora del hombre”. No iba a ser “abolida del todo”, pero pensaba que la guerra llegaría a ser “menos frecuente, menos durable, menos general, menos cruel y desastrosa”.



El que se equivocara en sus vaticinios no invalida ni sus propuestas ni sus preocupaciones. Las dolorosas imágenes de destrucción en Ucrania refuerzan aquellos mensajes de Alberdi sobre “el crimen de la guerra” y la importancia de la “sociedad de naciones”.

EDUARDO POSADA CARBÓ

