Diez años sin Jacques Gilard

El “sabio occitano”, lo llamó el escritor Julio Olaciregui. “Maestro, que siempre refutara tal apelativo”, observó Fabio Rodríguez Amaya, profesor la Universidad de Bérgamo y compañero de aventuras intelectuales, quien coordinó un homenaje a su obra en la revista Caravelle.

Palabras apenas justas para conmemorar a Jacques Gilard (1943-2008), el investigador francés que dedicó buena parte de su vida al estudio de Gabriel García Márquez y el Grupo de Barranquilla y quien, desde Toulouse, promovió tanto la cultura colombiana.



Su propia producción se vio algo mermada por sus esfuerzos para divulgar el trabajo de otros. La más notable de sus recopilaciones fue la obra periodística de García Márquez (Textos costeños y Entre cachacos). Gracias a sus labores, se publicaron colecciones de Álvaro Cepeda Samudio y, en compañía editorial con Rodríguez Amaya, los Cuentos de Marvel Moreno.



Tomada en su conjunto, no es exagerado decir que la obra de Gilard fue monumental, la dimensión de su doctorat d’État sobre García Márquez y Barranquilla. No sé si alcanzó a publicarse en su integridad. Algunos de sus libros y ensayos fueron derivados de su tesis, como la biografía de Ramón Vinyes, el sabio catalán, o los ensayos sobre Antonio Brugés Carmona.

Le costaba regresar a su tesis. Confesaba “cierta pereza: lo nuevo constituye de por sí un estímulo y una alegría, mientras que retomar y mejorar lo viejo aparece como un autocastigo”. No quería decir que abandonara sus ‘viejos’ temas. Andaba a la caza de horizontes novedosos. Y, con frecuencia, sus propuestas iban a contracorriente. Así lo hizo al argumentar que el vallenato, en vez de ‘cuento narrativo’, debía apreciarse mejor por sus raíces líricas.



Como estudioso de García Márquez, evitó caer en idolatrías. Más aún, como crítico literario supo alejarse de la sugerencia del nobel de “escribir la verdadera historia de Colombia”, que calificó de “irresponsable”. Advirtió sobre la necesidad de evitar los parroquialismos al interpretar la obra del nobel y del Grupo de Barranquilla: ni “chovinismos” nacionales ni regionalismos.



Tuve la fortuna de conocerlo en una de sus visitas dedicadas a escudriñar los archivos de Diario del Caribe. Solo lo vi un par de ocasiones más –la última, en un memorable coloquio que organizó en Toulouse sobre Marvel Moreno–. Un día me atreví a enviarle uno de mis trabajos sobre la Costa, y a partir de allí mantuvimos correspondencia, más esporádica que regular.



Sus cartas son un excelente testimonio de su notable vitalidad intelectual y su entrañable apego a la cultura colombiana. Venían siempre acompañadas de artículos de Caravelle, la revista que dirigía; de noticias sobre coloquios que andaba organizando, sobre festivales de cine latinoamericano que ayudaba a promocionar... Estaba pendiente de recortes de prensa de Colombia, de ejemplares de Huellas (revista de Uninorte), de los escritores jóvenes que traducía al francés.



Le pesaba la carga administrativa que comenzó a desplazar a los académicos de la investigación. “Me sigo agotando y no produzco”, señalaba en una de sus cartas; “el trimestre anterior fue duro, este ha sido más pior”, decía en otra. No obstante, seguía produciendo sin descanso.



“Me jubilé”, escribió en 2004, lleno de energía. Estaba por terminar una edición crítica de cuentos de Cepeda Samudio. Preparaba un libro de Crónica, famoso semanario barranquillero. “Espero tener bastante vida para poder llevar a cabo todos los proyectos”. Algunos quedaron inconclusos. Pero Jacques Gilard nos dejó una obra magnífica y un entusiasmo ejemplarizante por un Caribe colombiano de dimensiones universales.