A comienzos de esta semana, el primer ministro británico, Boris Johnson, anunció los planes de su gobierno para terminar con el confinamiento decretado desde la época navideña. Será una apertura gradual, por etapas. Desde el regreso a los colegios, el 8 de marzo, hasta la remoción de las restricciones que hoy impiden la vida social y tienen paralizados muchos sectores de la economía, el 21 de junio: “día de la libertad”, informó el Financial Times.

Frente a los rayos de luz al final del que es todavía un túnel largo, el respiro ha sido general. Gracias a los buenos éxitos del programa de vacunación, en particular de su acelerado ritmo de cubrimiento, andaríamos, en palabras de Johnson, por “una calle de una sola vía hacia la libertad”.



Hay fundadas razones para la esperanza. Y compete a todo gobierno motivar el optimismo social. Pero es importante también advertir la necesidad de ser cautelosos –la gradualidad del plan así lo confirma–. Más aún, quizás sea necesario amainar los entusiasmos sobre triunfos tempranos contra el covid-19.

‘Se está volviendo global’ fue el titular de la portada de The Economist en la edición que comenzó a circular hace casi un año (el 29 de febrero, doce meses atrás). El virus había pegado duro ya en Italia, en Lombardía, donde las autoridades habían ordenado el cierre de un buen número de sitios para evitar aglomeraciones. Pero la mayor atención seguía enfocada en la China. La Organización Internacional de la Salud examinaba todavía si era preciso declarar la pandemia.



Lo que siguió es historia. Y cuando esa historia se escriba con la serenidad que solo da el paso del tiempo, los ojos se volcarán sobre esa gran incongruencia de querer abatir un mal de dimensiones globales con estrategias nacionales (para no decir nacionalistas).



El camino recorrido por las vacunas así lo demuestra, a pesar de los ejemplos de la comunidad científica, que desde los comienzos de la crisis señaló la ruta de colaboración internacional necesaria para salir adelante. Sus resultados están a la vista: en tiempo récord, la humanidad cuenta hoy con varias vacunas que parecen efectivas.



A las conquistas de la comunidad científica deben contraponerse los fracasos políticos en un mundo que se ufanaba de la globalización, la ausencia notable de liderazgos internacionales (véase el ensayo de Philip Ball en New Statesman, 23/10/2020).



El virus, mientras tanto, sigue enviando mensajes con desafíos: allí están sus variantes, mutaciones en Sudáfrica, Brasil, el Reino Unido, que amenazan con disminuir la efectividad de las vacunas. ¿Qué hacer?



Una respuesta entendible y razonable en el corto plazo. Pero a menos que se crea posible vivir en “autarquías”, como advierte el Financial Times, los éxitos de tales estrategias nacionales serán limitados.



Urge, pues, acelerar programas de vacunación global, reforzando iniciativas como Covax, que promueven el acceso de vacunas a los países pobres. Como también lo observa el Financial Times, hay razones morales para hacerlo, aunque existen, además, intereses económicos que quizás los países ricos entiendan mejor.



Piénsese tan solo en la industria del turismo –de la que dependen uno de cada diez empleos en el mundo y más del 4 por ciento del PIB de los miembros de la Ocde (The Economist, 13/02/2021)–. Para algunos países, en el sur de Europa y en la amplia geografía del subdesarrollo, los efectos del coronavirus en el turismo han sido devastadores.



Sin triunfos globales, esas celebraciones de la libertad en tiempos de pandemia parecen algo prematuras.



Eduardo Posada Carbó