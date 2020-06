Desconcierto internacional

“Esta es una crisis global con más de 200 respuestas nacionales”, señaló Steve Bloomfield, editor de 'Prospect' (6/2020).

No es una idea original, pero debe repetirse porque refleja una de las características más notables del manejo de la pandemia: la falta de una acción concertada para enfrentar un problema que no respeta fronteras. Refleja también la falta de liderazgo mundial ante un orden internacional cada vez más fragmentado.



El coronavirus aceleró tendencias visibles, como el retraimiento de Estados Unidos de las instituciones que representan la sociedad global. Van quedando espacios vacíos que China busca ocupar, mientras las disputas entre ambos países enrarecen aún más la atmósfera de un mundo ofuscado y sin rumbo.



¿Es posible repensarlo?



Hace setenta y cinco años se creó la Organización de las Naciones Unidas, precisamente con el fin de evitar los horrores de la Segunda Guerra Mundial e imaginar un porvenir en paz y próspero para toda la humanidad. Un informe especial de 'The Economist' (20/6/2020), escrito por Daniel Franklin, advierte sobre la imperiosa necesidad de recrear la arquitectura del orden internacional.

No faltan críticas a la ONU. Ellas no niegan, sin embargo, su relevancia. “Los problemas más graves –observa el informe– reclaman cooperación internacional”. Por si faltara, aquí está la pandemia como prueba: la elaboración de una vacuna contra el coronavirus, la recuperación de las economías y el apoyo a los más vulnerables exigen esfuerzos globales conjuntos.



Su misma relevancia es un fuerte argumento para reformar su estructura. El diseño de 1945, observa Franklin, no sirve para el 2020, mucho menos para el futuro. Su Consejo de Seguridad está en mora de reforma desde hace ya bastante tiempo. La ONU, para sorpresa de algunos, mantiene popularidad mundial a pesar de sus fallas –una popularidad más arraigada entre la sociedad civil internacional que entre los gobiernos que le dan sustento–. Debe reimaginarse sobre esta fortaleza.



La confusión internacional no obedece solo a la falta de un diseño institucional apropiado o al vacío de liderazgo mundial. Esta crisis ha venido acompañada de enormes incertidumbres políticas y serios interrogantes normativos sobre el poder y los límites de la acción estatal y el futuro de nuestras libertades.



‘La nueva batalla por la democracia’ es el título del artículo de Bloomfield en 'Prospect' con el que abrí esta columna. Una foto de Donald Trump y Xi Jinping sirve de portada, pero también de advertencia frente a dos 'modelos', de gobierno que suelen hoy acaparar la atención: el sistema de partido único de China y los populismos nacionalistas que proliferan en tantos lugares del mundo.



Sería, claro está, una simple y falsa dicotomía. Es cierto que uno y otros representan, en distintos grados y desde diversas perspectivas, amenazas a las democracias liberales.



También lo es que, dado el “eclipse del liderazgo” de Estados Unidos, China ha querido proyectarse en esta crisis como en posesión de la forma de gobierno más eficaz para solucionar el problema. Pero, además de señalar cómo la naturaleza autoritaria del régimen chino tiene mucho que responder por el esparcimiento original del virus, Bloomfield nos invita a mirar por encima de ambos países: las democracias lo estarían haciendo mejor que dictaduras y populismos.



Aun así, hay preocupaciones alarmantes entre los mismos países democráticos. Las respuestas al coronavirus, anota Bloomfield, indican grados de conformidad con un “aceptable autoritarismo”, impuesto por los temores ante la peste. Otra razón para corregir con urgencia tanto desconcierto internacional.



Eduardo Posada Carbó