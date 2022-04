Derrumbe de las mentiras

Lea Ypi tenía once años de edad cuando, en aquella tarde de 1990, la multitud enardecida de albaneses derrumbaba la estatua monumental de Stalin mientras coreaba: “Libertad, democracia, libertad, democracia”.



Su confusión no pudo ser mayor.



En el colegio le habían enseñado cierta devoción casi religiosa por Stalin, un “gigante”, fuente de “inspiración” de millones de personas en el mundo. Y ahora, en esa tarde decembrina, aquel gigante estaba a sus pies, apabullado por una multitud que reclamaba “libertad”.



Confundida, Lea Ypi no pudo contener sus impulsos de abrazar al ídolo caído mientras reflexionaba sobre el significado de una palabra a la que, hasta entonces, no había prestado mucha atención: libertad.



Fue apenas el inicio de una prolongada reflexión, atada a los desenlaces de aquel episodio que marcó el fin del último de los regímenes comunistas en Europa tras el derrumbe del Muro de Berlín. Y con esos recuerdos Lea Ypi abre su extraordinario libro, Free. Coming of Age at the End of History (Penguin, 2021), un relato trágico y conmovedor de la historia de Albania a través de la historia de su propia familia, que nos confronta con todas las incertidumbres de la humanidad.



Lea Ypi logra transmitir en sus memorias la visión de sus años de niñez en tránsito hacia la adolescencia. El símil entre la mentalidad de la narradora y la sociedad en transición objeto de sus observaciones no es casual.

Pero ¿transición hacia dónde?



Al derrumbe de la estatua de Stalin siguió el derrumbe de mentiras bajo las cuales había transcurrido su vida. El pasado familiar estaba cubierto de misterios, arropados en un lenguaje que solo entonces comenzó a descifrar.



Nunca había entendido por qué su abuelo tuvo que marcharse de casa por tantos años a estudiar en la universidad. ¿Y a estudiar qué? Ahora supo que “estudiar” era la forma de llamar los años de encarcelamiento que sufrían los presos políticos.



Tampoco entendía por qué su abuela se había esmerado en enseñarle francés, idioma que a veces dominaba las conversaciones familiares. Ahora supo que era descendiente de gobernantes en épocas del Imperio otomano. No era coincidencia que su padre llevara el mismo nombre de un antiguo primer ministro por quien le habían inculcado odio. Ahora supo que era su tatarabuelo.



Y ahora supo también que, a pesar de las enseñanzas sobre la inexistencia de la religión, su familia era musulmana.



Este derrumbe de mentiras parecía anunciar el comienzo de una nueva vida. Para Lea Ypi fue un aprendizaje doloroso que requería formular distintas preguntas. Había crecido en un hogar intelectualmente estimulante. Su abuela le enseñó los patrones bajo los cuales, en medio de las limitaciones, había sido capaz de labrar su propio destino, ser “libre” a su manera.



Si la palabra ‘libertad’ cubrió el escenario albano desde aquella tarde decembrina, Lea Ypi no le encontró entonces mayor significado. Friedman y Hayek, recuerda, reemplazaron a Marx y Engels de la noche a la mañana, pero el caos se apoderó de Albania durante la siguiente década.



El “fin de la historia” alimentó ilusiones que se tropezaron con la dura realidad. “Todo el mundo se quiere ir”: la emigración masiva fue la antesala de la guerra civil. “En 1990 solo teníamos esperanza. En 1997 la habíamos perdido”, observa Lea Ypi casi al final de su libro.



Pero su mensaje concluyente no es de desesperanza. De la historia de su familia, siente el deber de luchar contra el cinismo y la apatía política. Y su relato es un intento por entender un mundo lleno de contradicciones, en el que los ideales de la libertad y la justicia siguen a la búsqueda de respuestas.

EDUARDO POSADA CARBÓ

