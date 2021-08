Democracias y pandemia

Ahora que se “percibe el fin de la pandemia comienzan en serio sus análisis”: hay algo de exageración en esta frase que, palabras más, palabras menos, forma parte de la introducción del libro de ensayos editado por Miguel Poiares Maduro y Paul W. Kahn, Democracy in Times of Pandemic. Different Futures Imagined (Cambridge University Press, 2021). Pero sirve para alertar al lector sobre la importancia de someter a examen esta experiencia que ha transformado nuestras vidas.

No es, por supuesto, la opinión de Poiares Maduro y Kahn, responsables de este volumen oportuno que recoge reflexiones sobre el impacto del covid en la democracia, escritas por un selecto grupo de académicos desde diversas disciplinas y universidades, en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica.



Para los editores, la magnitud de los efectos devastadores de la pandemia es tal que determinará “dramáticas reconsideraciones de las relaciones entre los ciudadanos, y entre ellos y el Estado”.



Es prudente no subvalorar la gravedad del momento. Todo estaría bajo cuestionamiento, advierte Daniel Innerarity, profesor de Filosofía de la Universidad del País Vasco, autor de uno de los interesantes ensayos de este libro: “Todo lo que hasta ahora hemos teorizado sobre democracia y política (...) hasta la naturaleza del mundo en que vivimos”.



Lejos de maximalismos, sin embargo, Innerarity invita a moderar el juicio frente a los anuncios de futuras olas de autoritarismos, del fin de nuestras privacidades y hasta del capitalismo. Tales predicciones, advierte, identifican varios problemas con los que deben lidiar de manera regular las democracias.



El primero es el de haber vivido bajo estado de excepción. ¿Quiere ello decir que se nos ha negado vivir en democracia? Innerarity señala con lucidez lo obvio: que los estados de excepción en democracia son pasajeros y que, más importante aún, no niegan ni la deliberación ni la polémica.



No es, pues, el fin del pluralismo ni del debate, como el regreso a la “normalidad” lo está demostrando. Innerarity sugiere comparar, contrastar con experiencias como la del Gobierno húngaro, para poder apreciar los fundamentos democráticos.

Otro es el problema de la “eficacia” de las democracias para “resolver problemas urgentes”. Aquí, Innerarity ofrece inteligentes y agudas observaciones sobre la supuesta eficiencia de los gobiernos autoritarios, una respuesta en particular a quienes han comenzado a ver a China como “modelo”.



Como anota Innerarity, los básicos problemas de información que generan los regímenes autoritarios, como producto de la “falta de libertad de expresión”, conducen a malas y costosas decisiones. Su mensaje es claro frente a las “tentaciones totalitarias en nombre de la eficiencia”.



El último reto para las democracias examinado por Innerarity es el de las reformas, o más bien de los afanes por el cambio que suelen sobrevenir en momentos de crisis. No se trata de frenar cambios, nos dice, sino de valorar el proceder de las democracias para que las reformas produzcan cambios positivos.



Su reflexión final es sobre la necesidad de “aprender de la crisis”, sobre todo cuando la “próxima” crisis, la del medio ambiente, ha dejado de ser, hace tiempo, una amenaza remota.



“El fracaso de anticipar y preparar fue amplio y profundo”, observan Poiares Maduro y Kahn. Su libro de ensayos aborda distintas dimensiones del debate que exigen las democracias, con más razón, en tiempos de crisis.

EDUARDO POSADA CARBÓ

