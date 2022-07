Democracia y parlamentarismo

Un “experimento que no debiera repetirse”: así se refirió el Financial Times al proceso de elección del líder del Partido Conservador, que, de paso, designó a Boris Johnson como primer ministro del Reino Unido en 2019. Tres años después, el experimento está de regreso. Según la famosa frase de Marx, “la historia se repite, primero como tragedia y después como farsa”.



Quienes crecimos bajo un sistema presidencialista, tenemos que hacer esfuerzos para entender la naturaleza y los procederes del parlamentarismo. Más aún si queremos evaluar sus credenciales democráticas.



¿Presidencialismo o parlamentarismo?



La pregunta generó un intenso debate entre los analistas de Latinoamérica tras el regreso de la democracia, promovido originalmente por un ensayo del entonces profesor de Yale Juan Linz (1926-2013) sobre el tema. (‘The Perils of Presidentialism’, Journal of Democracy, 1990).



Para Linz, la doble legitimidad de los sistemas presidenciales –donde tanto el jefe de Estado como el Congreso tienen sendos mandatos populares– conduce casi que inevitablemente al quiebre democrático si las dos ramas del poder se enfrentan hasta paralizar las actividades del gobierno. Una amenaza agravada por la rigidez del período presidencial.



Linz no estaba del todo errado en sus postulados. Pero las democracias presidenciales latinoamericanas han sobrevivido las peores predicciones sobre su inminente fracaso que alcanzaron a motivar proyectos de adaptar el parlamentarismo en la región.



¿Cuál sistema es entonces más propicio a la democracia: el presidencialismo o el parlamentarismo?



Una breve mirada al proceso de elección del próximo primer ministro británico puede dejar algunas lecciones, aunque con más dudas que respuestas.

La renuncia de Johnson, importa registrarlo, no ha conducido de inmediato a una elección general, sino a la elección del líder del partido de gobierno, el Conservador, quien, como líder del partido con mayoría absoluta en el Parlamento, pasaría a ser el jefe del Gobierno.



Hasta la década de 1980, los líderes conservadores eran elegidos exclusivamente por los representantes del partido en el Parlamento. Desde entonces se introdujeron reformas “democratizantes”. El proceso hoy tiene dos etapas.



En una primera, los parlamentarios conservadores mantienen la sartén por el mango: son ellos quienes, tras una serie de rondas electorales llenas, por supuesto, de maniobras políticas, seleccionan dos finalistas en un concurso por eliminatorias bastante peculiar. Los dos candidatos finalistas se someten entonces, en la segunda etapa, al juicio de los miembros activistas del Partido Conservador (unos 160.000 en 2019), quienes votarán en septiembre.



Es decir, una escasa proporción del electorado (más de 47 millones de personas) seleccionará al nuevo jefe del Gobierno británico. Los activistas conservadores, además, como observó el Financial Times en 2019, no son representativos de las bases. Por eso llamó entonces a aquel proceso electoral “un extraño simulacro de democracia de masas”, mientras advertía que gastar tanto tiempo en una campaña de esas características “durante una grave crisis política es un insulto para el público”.



Es curioso el escaso cuestionamiento que, durante la campaña en curso, se ha hecho de este proceso electoral. Cuando se hace, a veces lo que se critica es la participación decisoria de los activistas conservadores: en una democracia parlamentaria representativa, el Parlamento es soberano.



En 2019, Johnson, ya elegido por su partido, refrendó su mandato con elecciones generales posteriores. Es lo que tendría que hacer el primer ministro que surja de estas elecciones.

EDUARDO POSADA CARBÓ

