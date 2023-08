¿Democracia sin diversidad?

En su historia, las democracias fueron poco pensadas para poblaciones heterogéneas.

No lo fueron en el mundo antiguo –la de Atenas fue una democracia exclusiva para sus ciudadanos, y sobre la base de una población esclava extensa–. Tampoco lo fue en las democracias modernas por largo tiempo. Sus primeros teóricos eran escépticos de su adaptación en grandes territorios; solo podían concebirlas con poblaciones homogéneas. ¿Dónde han existido las democracias “homogéneas”?



(También le puede interesar: El país para principiantes)

No en Estados Unidos, la cuna de su manifestación moderna y que se sigue aún como un modelo. Las palabras en su declaración de independencia sobre la igualdad del hombre estuvieron en abierta contradicción con la esclavitud y, tras su abolición, negadas por políticas segregacionistas perseverantes en el tiempo. En su texto clásico, La democracia en América, Tocqueville observó que lo había escrito solo pensando en su población blanca. Y claro, solo para la población masculina.

Importa apreciar el significado de este largo preámbulo para entender la importancia de lo que Yascha Mounk llama “el gran experimento”. Periodista y profesor en la Universidad Johns Hopkins, Mounk ofrece interesantes reflexiones sobre uno de los grandes retos de nuestros tiempos en su reciente libro: The Great Experiment. How to Make Diverse Democracies Work (2022).

El descontento generalizado con la democracia en el mundo contemporáneo es el contexto inmediato de las reflexiones de Mounk. Es un descontento que, de la mano de los populistas de derecha (nacionalistas de corte xenofóbico), se traduce en hostilidades explícitas hacia la diversidad. Es un descontento también presente en extremos opuestos del espectro político, entre quienes no saben reconocer bien los progresos de la diversidad en las democracias.

La ‘anarquía organizada’, el predominio opresivo de unos sobre otros o la ‘fragmentación’ son tres manifestaciones de lo que Mounk llama el ‘fracaso de las sociedades diversas’. FACEBOOK

TWITTER

Mounk le apuesta al centro. Y al optimismo, en contravía del pesimismo alimentado por los descontentos de una u otra orientación.

Su punto de partida es quizás inescapable: la tendencia tal vez intrínseca del ser humano hacia el “tribalismo”, con su disposición a excluir a los otros. Ello sugiere que la diversidad “incrementa el peligro del conflicto violento”. Lo sorprendente, anota Mounk, no es que sociedades diversas se hayan enfrentado en guerras, sino que “muchas de ellas, por mucho tiempo, hayan sido capaces de cooperar pacíficamente en gran escala”.

La “anarquía organizada”, el predominio opresivo de unos sobre otros o la “fragmentación” son tres manifestaciones de lo que Mounk llama el “fracaso de las sociedades diversas”. Ante ellas se anteponen el horizonte democrático y los interrogantes sobre sus capacidades para enfrentar los desafíos de la diversidad.

A veces pareciera que el ejercicio de Mounk supone la existencia de “democracias homogéneas”, aunque señala en varias ocasiones los mitos de la tal homogeneidad. La diversidad, en sus múltiples dimensiones (de género, étnicas, religiosas, políticas), es lo que nos identifica. Y es difícil, si no imposible, concebir sistemas de organización social para la diversidad distintos de la democracia. Pero hay que precisar: democracia con los componentes liberales necesarios para evitar que el principio mayoritario irrespete los derechos de las minorías.

Mounk sugiere políticas de sentido común que aseguren la prosperidad de las “democracias diversas”. Su mensaje central se basa en una narrativa de optimismo, que comienza por valorar los grandes avances de la diversidad en las democracias en las últimas décadas, y reconocer que “millones de personas prefieren cooperar que discriminar, escuchar que gritar, hacer amigos o enamorarse que matar”.

El “gran experimento” está funcionando.

EDUARDO POSADA CABÓ

(Lea todas las columnas de Eduardo Posada Carbó en EL TIEMPO, aquí)