Democracia reflexiva

Crisis: momento de decisiones. Crisis: momento de oportunidades. ¿Crisis eterna? Cuando hablamos de “crisis de la democracia”, las dificultades se multiplican. ¿Cuál crisis? ¿Cuál democracia?



La discusión académica e intelectual parece interminable –basta una búsqueda en Google Scholar para apreciar de inmediato el volumen de publicaciones sobre la materia–. Se trata, sin embargo, de una discusión urgente y necesaria. Y de dimensiones globales.

Para algunos, la crisis es algo inherente a la democracia, un sistema siempre inacabado, sujeto a constantes reajustes y correcciones. Pero a veces la democracia debe enfrentar crisis externas que le afectan de una u otra forma –como guerras o pandemias–.

En uno y otro caso, es importante hacer precisiones.

Identificar la democracia con un sistema en crisis permanente ayuda poco a comprender la diversa naturaleza de sus desafíos, no sirve para el diagnóstico. La relación entre crisis externas y democracia no es simple: las decisiones de algunas democracias pueden desatar crisis de repercusiones mundiales. Y cuando golpean, las crisis externas no son unidireccionales: algunas veces estimulan movimientos democráticos, otras causan sus derrumbes.

La historia podría servir para un mejor entendimiento del problema.

En sus orígenes, las democracias modernas tuvieron origen en crisis que les fueron en principio ajenas. Así sucedió con la crisis en las relaciones de Gran Bretaña con sus colonias norteamericanas que desembocó en la independencia de Estados Unidos. Algo similar puede decirse de la crisis del Antiguo Régimen que desató la Revolución francesa. La crisis de la monarquía española, tras su captura por Napoleón en 1808, abrió las compuertas del gobierno representativo en Hispanoamérica seguido de desarrollos democráticos.

¿Desde cuándo se puede hablar de “crisis de la democracia”?

No es claro que pueda hacerse durante el siglo XIX, cuando la democracia era apenas un experimento que cobraba forma, inaceptable para muchos. Mayores estudios de historia conceptual servirían para identificar cuándo y dónde los contemporáneos comenzaron a vincular la expresión “crisis” con la “democracia”.

El lenguaje de la “crisis de la democracia” parece tener raíces en el siglo XX, una vez había ganado legitimidad como sistema de gobierno, pronto enfrentada a los serios desafíos que provocaron su catástrofe en Europa. ‘Democracia en crisis’ fue el título de una serie de conferencias del eminente intelectual británico Harold Laski, en 1931, publicadas en forma de libro dos años después.

Desde entonces, las crisis han sucedido en forma casi cíclica; para algunos, continua. David Runciman, en un libro reseñado en esta columna, identificó siete crisis en el mundo occidental entre 1918 y 2008, superadas por sus democracias tras adaptaciones y ajustes (The Confidence Trap, 2013). El gran interrogante que muchos se hacen en tono fatídico es si en la crisis de nuestros tiempos la democracia sobrevivirá.

Según Guillermo O’Donnell, notable politólogo argentino, la democracia ha vivido en “crisis perpetua”, condicionada por las expectativas ciudadanas frente a “un presente más o menos satisfactorio” y un “futuro de posibilidades insatisfechas”. No obstante, O’Donnell advertía sobre la necesidad de apreciar las “conquistas de la democracia como punto de referencia para la esperanza”.

Si debemos aceptar que la democracia está en crisis permanente, tendríamos que aprender también de las observaciones de los teóricos Selen Ercan y Jean-Paul Gagnon: “Lo que necesitamos es más democracia reflexiva –un tipo de democracia que continuamente confronta sus propias limitaciones–”.

